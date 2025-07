Bucchioni su Radio Sportiva: «Palermo da promozione, Inzaghi è lo specialista giusto»

Ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni ha indicato le sue favorite per la prossima Serie B, pur premettendo che «è ancora presto» per bilanci definitivi. Il noto opinionista ha però voluto sbilanciarsi, individuando in Empoli, Palermo e Spezia le tre squadre più attrezzate per puntare alla promozione.

«Chi saranno le favorite? Aspettiamo il mercato – ha spiegato Bucchioni –. Ci metto l’Empoli perché ci ha abituato a ripartire sfruttando le risorse interne a disposizione. Ora stanno vendendo i giocatori da A, ma sanno quando lanciare i loro giovani».

Poi il focus sul Palermo: «Attenzione al Palermo, lo dico a luglio: è l’anno buono. La programmazione è stata tale che l’anno scorso hanno sbagliato tanto, e poi Pippo Inzaghi è uno specialista».

Infine, spazio anche per le possibili outsider: «Per la terza piazza dico Spezia, anche solo perché ha solo sfiorato gli obiettivi l’anno scorso. Ma mi chiedo: la Sampdoria che cosa vuole fare? Se il progetto sarà davvero da Serie B, anche i blucerchiati potranno essere protagonisti».