Giornale di Sicilia: “Palermo, obiettivo 5° posto. La missione è… possibile”

Il Palermo ha già messo in cassaforte la qualificazione ai playoff, ma resta aperta la sfida per conquistare una posizione migliore nella griglia di partenza. A raccontarlo nel dettaglio è Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, che analizza scenari, calcoli e prospettive per Brunori e compagni in vista dell’ultima gara di campionato contro la Carrarese, formazione già salva e senza più obiettivi.

Playoff sì, ma da quale posizione?

Come sottolinea Arena, la vittoria contro il Frosinone — arrivata in un clima surreale di contestazione — ha certificato l’accesso agli spareggi. Tuttavia, con le posizioni dal quinto all’ottavo posto ancora tutte in bilico, una vittoria contro la Carrarese resta fondamentale per non ritrovarsi a giocare il turno preliminare in trasferta, con l’obbligo di vincere per passare.

Le combinazioni sono molteplici:

5° posto: I rosanero devono battere la Carrarese e sperare che la Juve Stabia perda contro la Sampdoria e che il Catanzaro non vinca a Mantova.

6° posto: In caso di pareggio o sconfitta del Catanzaro, il Palermo potrebbe salire una posizione battendo la Carrarese. Anche un pareggio potrebbe bastare, a patto che il Catanzaro perda e il Cesena non vinca a Modena.

7° posto (posizione attuale): Potrebbe restare invariata anche in caso di vittoria, se il Catanzaro e la Juve Stabia otterranno risultati utili.

8° posto: È lo scenario da evitare. Secondo Arena, accadrebbe se il Cesena ottenesse un risultato migliore del Palermo, a meno che i romagnoli vincano, i rosa pareggino, e il Catanzaro perda: in questo caso il Palermo sarebbe comunque settimo.

Motivazioni e incognite

Arena evidenzia che, se da un lato il Palermo ha ritrovato spirito e concentrazione nella sfida contro il Frosinone — merito anche delle motivazioni di capitan Brunori —, dall’altro non si può ignorare la pressione dell’ambiente e una stagione contraddittoria. Gli scenari, tuttavia, restano aperti: con i risultati giusti da altri campi, persino il quinto posto potrebbe diventare realtà.

Ora resta solo un’ultima missione, scrive Arena: chiudere il campionato con un successo, e regalarsi il miglior inizio possibile per la corsa che conta davvero — quella verso la Serie A.