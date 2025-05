Giornale di Sicilia: “Nel momento più delicato, è tornato super Brunori”

Quaranta giorni di astinenza, troppe partite passate a rincorrere senza incidere. Ma nel momento più delicato della stagione, Matteo Brunori ha risposto presente. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il numero 9 rosanero si è preso la scena con una prestazione sontuosa e una doppietta che ha messo in ghiaccio il match contro il Frosinone, regalando al Palermo la matematica qualificazione ai playoff.

La svolta del capitano

Brunori è stato decisivo in una serata in cui compagni come Segre e Pohjanpalo hanno faticato a entrare in partita. Come sottolinea Arena, l’attaccante ha sfruttato alla perfezione la sintonia con Di Francesco e, alla mezz’ora, ha firmato il gol dell’1-0 con un destro a giro che non ha lasciato scampo a Cerofolini. Nella ripresa, ha raddoppiato con un tap-in facile facile su assist di Gomes. E poco dopo ha sfiorato addirittura il gol del secolo con un pallonetto da centrocampo.

Ma non solo gol. Brunori ha lottato, rincorso, difeso: un esempio per tutti, ammonizione compresa nel finale per stoppare una ripartenza avversaria. Una prestazione totale, da leader.

Numeri e statistiche

Come ricorda Arena, si tratta della prima doppietta casalinga dal luglio 2022 (tripletta alla Reggiana in Coppa Italia), mentre l’ultima in generale risaliva al 3-3 di Parma dello scorso dicembre. Con queste due reti, il capitano rosanero ha raggiunto quota 75 gol con la maglia del Palermo, avvicinandosi sempre più al record storico di Fabrizio Miccoli (81 reti). Raggiungere la doppia cifra per la terza stagione consecutiva appare oggi un traguardo ampiamente alla portata.

Sguardo ai playoff

La speranza, come evidenzia ancora Arena sul Giornale di Sicilia, è che questo exploit coincida con un momento di forma ritrovato proprio in vista degli spareggi promozione. Anche perché Pohjanpalo, fermo da quattro partite, deve ancora riaccendersi. Se entrambi dovessero carburare nei playoff, il Palermo avrebbe una delle coppie d’attacco più pericolose del torneo.

Martedì, nel match contro la Carrarese, Brunori potrebbe anche rifiatare — scrive Arena — per poi tornare protagonista nel primo turno dei playoff. Ma se il suo rendimento sarà quello visto contro il Frosinone, per il Palermo potrebbe aprirsi una strada nuova, più ambiziosa, in una stagione segnata da troppi alti e bassi.

Per i rosanero è il momento della verità. E mai come adesso, tutto passa dai piedi — e dalla testa — del loro numero 9.