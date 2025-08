Giornale di Sicilia: “Palermo, nessun sostituto per Lund? Le ultime”

La cessione di Kristoffer Lund potrebbe non generare l’arrivo di un sostituto diretto. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini su Il Giornale di Sicilia, il Palermo non avrebbe urgenza di intervenire sul mercato per rimpiazzare il laterale sinistro, considerata la presenza in rosa di diversi jolly in grado di ricoprire il ruolo di esterno di centrocampo.

In particolare, spicca Federico Di Francesco, ma anche Pierozzi e Gyasi offrono valide alternative in termini di duttilità e interpretazione tattica.

Tuttavia, per quanto riguarda la difesa, resta aperta la possibilità di inserire un mancino under che possa fare da vice a Ceccaroni. Come ribadito da Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero resta attento e vigile su diversi profili, sia sul mercato nazionale che su quello estero.

La sensazione è che molto dipenderà dalle opportunità che si presenteranno in questa ultima fase del mercato.