Giornale di Sicilia: “Palermo, un cambio nello staff”

Sale l’attesa per la sfida internazionale tra Palermo e Manchester City, in programma sabato sera allo stadio Barbera. Come riporta Massimiliano Radicini su Il Giornale di Sicilia, l’entusiasmo dei tifosi ha portato al tutto esaurito: i biglietti sono andati letteralmente a ruba e il sold out è ormai certo.

Proprio a causa della grande affluenza prevista, il Suap (Sportello Unico Attività Produttive) ha emanato un’ordinanza speciale che prevede misure straordinarie di sicurezza. In particolare – sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia – è stato disposto il divieto di vendita di bevande superalcoliche e la commercializzazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, alluminio o plastica, a meno che non vengano preventivamente versate in contenitori biodegradabili o compostabili. Le restrizioni si applicheranno sia nelle aree adiacenti allo stadio che nelle zone della movida cittadina.

Intanto, il Palermo cambia qualcosa anche nello staff. Come riporta sempre Radicini su Il Giornale di Sicilia, lascia il club per motivi familiari il preparatore Paolo Giordani, e al suo posto entra Domenico Giordano, nuovo responsabile del recupero infortuni. Giordano vanta già esperienze importanti, avendo collaborato in passato con Bellistri all’Inter.