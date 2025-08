Giornale di Sicilia: “Palermo, Bardi firma un biennale. Lund va via, Saric ai saluti”

PALERMO – Il Palermo saluta Kristoffer Lund, si prepara a cedere Saric e accoglie Francesco Bardi. Entra nel vivo la seconda fase del mercato rosanero, dopo i quattro colpi già messi a segno nelle scorse settimane. Come riportato da Massimiliano Radicini su Il Giornale di Sicilia, il club ha definito la cessione del terzino danese al Colonia con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.

Lund, arrivato nel 2023 dall’Hacken per circa due milioni, lascia Palermo dopo 72 presenze e tre reti in due stagioni altalenanti: «Quando ho saputo dell’offerta, ho subito valutato attentamente il Colonia: è un club importante, con una storia, una tifoseria fantastica e gioca in Bundesliga. Mi sento pronto», ha dichiarato l’esterno classe 2002.

Come riporta ancora Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, anche Saric è ormai ai saluti. Dopo le sirene greche e turche, è stato l’Antalyaspor ad affondare il colpo. Il bosniaco ha già vestito la maglia del club turco in prestito nella stagione 2023/2024, totalizzando 32 presenze e 3 reti.

Capitolo portieri: Desplanches è già a Pescara, in attesa dell’ufficialità del trasferimento in prestito secco. Il sostituto sarà Francesco Bardi, ex Reggiana, che ha firmato un contratto biennale con i rosanero, scegliendo il Palermo nonostante il forte interesse dell’Union Brescia. Come sottolinea ancora Radicini su Il Giornale di Sicilia, Bardi rappresenta un secondo di esperienza e affidabilità, andando a colmare l’ultimo slot over disponibile nel gruppo, che arriva così a 18 elementi (esclusi i fuori progetto Saric, Verre e Buttaro).

Proprio per questo, l’eventuale arrivo di un altro portiere sarà subordinato alla partenza di Gomis. Il senegalese ha ben figurato in ritiro e potrebbe restare, ma non si esclude una valutazione diversa nel caso si presenti l’opportunità di alzare ulteriormente il livello.

Restano in piedi le piste Jonathan Klinsmann (Cesena) e Adrian Semper (Pisa), ma come sottolinea Massimiliano Radicini su Il Giornale di Sicilia, i costi per il portiere del Cesena sono elevati e il club romagnolo non sembra intenzionato a fare sconti. Quanto a Semper, molto dipenderà dalla decisione di Gilardino sulla titolarità a Pisa, dopo l’arrivo di Scuffet.

La sensazione è che, tra entrate e uscite, il Palermo sia ancora molto attivo. E non è detto che non arrivi qualche altra sorpresa nei prossimi giorni.