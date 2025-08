Corriere dello Sport: “Palermo, rivoluzione tra i pali e novità a sinistra: tutti i movimenti in Serie B”

Gennaro Tutino è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Avellino. Come riportato da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, l’attaccante classe ’96 ha sostenuto ieri le visite mediche a Villa Stuart, prima di raggiungere il capoluogo irpino nel pomeriggio. L’arrivo dalla Sampdoria avviene con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 500mila euro, che si trasformerà in obbligo a un milione in caso di promozione in Serie A. Il club ligure si farà carico del 65% dell’ingaggio.

Per completare la rosa, i lupi attendono ora un difensore centrale mancino. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, i nomi in cima alla lista sono due under: Javier Gil Puche (Juventus, classe 2005) e Tomas Palacios (Inter, 2002). Entrambi verrebbero chiusi rapidamente in caso di via libera dai rispettivi club. Rimangono vivi anche i contatti per i profili over: Massimiliano Mangraviti (Cesena), Stipe Vulikic (Sampdoria) e lo svincolato Federico Barba.

Sul fronte uscite, il Catania lavora per Michele D’Ausilio (25), che potrebbe trasferirsi in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B. Prima, però, servirà la cessione di uno tra Gabriel Lunetta (28) e Kaleb Jimenez (22).

La Juve Stabia continua a muoversi: ufficiale l’arrivo in prestito secco dall’Inter del difensore Giacomo Stabile (classe 2004). A breve si attende anche l’ok della Roma per il prestito del centrale Filippo Reale (19), mentre per l’attacco si attende il via libera dell’Atalanta per Dominic Vavassori (19). In uscita, attenzione su Enrico Piovanello (25), seguito da Crotone e Picerno.

Sul fronte Palermo, è ora ufficiale la cessione di Kristoffer Lund al Colonia: prestito con diritto di riscatto. Secondo il Corriere dello Sport a firma di Beniamino Pescatore, il club rosanero sta valutando un’alternativa a sinistra ad Augello: si cerca un terzino under, vista la presenza di un solo slot over, che sarà assegnato con ogni probabilità al ruolo di portiere.

Infatti, con la partenza di Sebastiano Desplanches (22), passato in prestito secco al Pescara, il Palermo è pronto ad accogliere un vice Gomis. Il nome caldo è quello di Francesco Bardi (33), svincolato dopo l’esperienza alla Reggiana. L’Union Brescia ha rilanciato con un’offerta che include un’opzione per il terzo anno, rispetto al biennale proposto dal Palermo. Ma, come riportato da Pescatore sul Corriere dello Sport, Bardi avrebbe già scelto i rosanero: l’accordo è vicino.

Non è tutto. Potrebbero arrivare due portieri, nel caso in cui Gomis non restasse titolare: in tal senso restano caldi i nomi di Jonathan Klinsmann (28, Cesena) e Adrian Semper (26, Pisa).

Infine, movimenti anche a Pescara, che punta sull’attaccante Fabio Abiuso (22) del Modena, ma resta vigile anche su Luca Moro (24, Sassuolo). Intanto, la Reggiana ha ceduto Matteo Maggio (23) in prestito al Crotone, dopo averne rinnovato il contratto fino al 2027.

Il Cesena, intanto, cambia obiettivo sull’esterno destro dopo la cessione di Livano Comenencia (21) dalla Juventus allo Zurigo. A centrocampo, Giacomo Calò (28) lascia e va al Pescara in prestito con diritto di riscatto. Al suo posto, può arrivare Michele Castagnetti (35) dalla Cremonese.