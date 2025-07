Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi vuole subito risposte”

Partire forte, da subito. È questa la filosofia che il Palermo ha scelto per affrontare il ritiro estivo in Valle d’Aosta, trasformando la preparazione in un vero e proprio “mini campionato”. Cinque amichevoli distribuite su 19 giorni: un tour de force finalizzato non solo a trovare la condizione fisica, ma anche a valutare chi potrà essere utile alla causa rosanero e chi no.

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la novità più significativa rispetto agli anni precedenti è l’anticipo della prima amichevole, fissata appena quattro giorni dopo l’inizio del raduno: il 17 luglio contro la Rappresentativa Valle d’Aosta, con i lavori che partiranno il 13 allo stadio Brunod di Châtillon. Nel 2023 e nel 2024 erano stati necessari sei giorni prima del primo test; ora, invece, si accelera.

INZAGHI FA COME A PISA: SUBITO INTENSITÀ

Una scelta in controtendenza, ma già collaudata. Pippo Inzaghi l’aveva adottata anche l’estate scorsa a Pisa, con la prima amichevole tre giorni dopo il raduno. Il risultato? Promozione in Serie A. E allora l’auspicio del popolo rosanero è che anche quest’anno il metodo porti frutti.

La prima scrematura della rosa è già in atto: chi non rientra nei piani non partirà nemmeno per la Valle d’Aosta. Gli altri saranno testati da Inzaghi attraverso la fitta alternanza tra allenamenti e partite. L’obiettivo è duplice: individuare subito i titolari e, soprattutto, evitare di arrivare scarichi agli appuntamenti che contano.

RITIRO PIÙ CORTO, MENTALITÀ DA SUBITO

Rispetto alle 3 settimane abbondanti degli scorsi anni (26 giorni nel 2023, 25 nel 2024), stavolta il ritiro durerà 19 giorni. Ma il numero di amichevoli resta invariato: cinque, tutte concentrate in poco più di due settimane.

L’obiettivo è chiaro: aumentare da subito la concentrazione per arrivare preparati alla Coppa Italia (esordio il 17 agosto a Cremona) e al successivo inizio del campionato. Il finale della scorsa stagione – con sei partite in 20 giorni e tante difficoltà fisiche – ha lasciato il segno: infortuni, calo di forma e l’eliminazione al primo turno dei playoff contro la Juve Stabia. Stavolta non si vuole ripetere lo stesso errore.

IL PROGRAMMA: CINQUE AMICHEVOLI (FORSE SEI)

Ecco le date delle amichevoli fissate a Châtillon:

17 luglio: Rappresentativa Valle d’Aosta

20 luglio: FC Paradiso

24 luglio: Nuova Sondrio

27 luglio: Bra

30 luglio: Annecy

Ma attenzione: c’è una suggestione che non è ancora tramontata. Secondo quanto scrive il Giornale di Sicilia, resta una remota possibilità che il Manchester City giochi un’amichevole di lusso al “Barbera” in Sicilia. Tutto ancora da confermare: né la data né i dettagli logistici sono stati definiti, ma la sola ipotesi ha già acceso l’entusiasmo.

Per ora, però, testa al ritiro e ai cinque impegni che Inzaghi ha voluto trasformare in prove vere. Per capire chi è pronto a indossare la maglia rosanero nella stagione della rinascita.