Giornale di Sicilia: “Palermo, conferme nel settore giovanile”

Cambio ai vertici del settore giovanile del Palermo. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero ha ufficializzato l’arrivo di Giuseppe Geria come nuovo responsabile del vivaio maschile e femminile. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato della società, che ha contestualmente ringraziato Francesco Farina per il lavoro svolto nella scorsa stagione.

Geria, ex direttore generale del Rimini, porta con sé esperienza e competenza, e sarà chiamato a coordinare un’area strategica per il futuro del club. La Primavera, intanto, dovrebbe continuare sotto la guida di Giuseppe Del Grosso, vicino alla conferma dopo i progressi mostrati dai giovani rosanero.

Conferme in vista anche per Cesare Bovo alla guida dell’Under 17 e Giuseppe Pipitone nel progetto Palermo Women, segno della volontà del club di dare continuità a un lavoro tecnico e formativo avviato nelle ultime stagioni.

Un nuovo corso prende forma, con uno sguardo deciso verso la crescita del vivaio rosanero.