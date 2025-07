Giornale di Sicilia: “Palermo, i movimenti di mercato”

Dopo gli affari ormai chiusi con Tommaso Augello e Antonio Palumbo, per i quali mancano soltanto visite mediche e firme, il Palermo punta a completare il suo tris di mercato con il ritorno di Salvatore Elia dallo Spezia. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la trattativa ha subito una frenata nelle ultime ore, ma permane un clima di moderato ottimismo: la volontà reciproca c’è, ma serviranno ancora colloqui per limare le distanze economiche tra domanda e offerta.

Il classe ’99, già protagonista in rosanero nella stagione 2022-23 prima di essere fermato da un brutto infortunio, ha manifestato grande entusiasmo per il possibile ritorno a Palermo, dove spera di rilanciarsi definitivamente sotto la guida di Pippo Inzaghi.

DIFESA: SFUMA GOLDA, TANTI PROFILI SOTTO OSSERVAZIONE

La dirigenza rosanero, però, non si concentra solo sugli esterni. Sul fronte difensivo, è ormai sfumato il ritorno di Edoardo Goldaniga: il centrale del Como è vicino al rinnovo con i lariani, che gli hanno proposto un contratto triennale.

Nel taccuino del direttore sportivo Carlo Osti, restano invece in corsa diversi nomi:

Alessandro Marcandalli (22), ancora nei radar rosanero;

Facundo González, in uscita dalla Juventus e seguito anche dall’Espanyol, rappresenterebbe una soluzione interessante in chiave under;

Kevin Bonifazi, rientrato al Bologna dopo il prestito al Sassuolo;

Federico Barba, appena svincolato dal Sion, è un’altra opzione esperta e a costo zero.

USCITE: NIKOLAOU AI DETTAGLI CON IL BARI, MOVIMENTI SU PIÙ FRONTI

Sul fronte uscite, Dimitris Nikolaou è vicinissimo al Bari, pronto a puntare forte sul centrale greco, sotto contratto con il Palermo fino al 2028. Le parti stanno definendo la formula del trasferimento.

Il club pugliese insiste anche per Francesco Di Mariano, in scadenza nel giugno 2025.

L’Avellino è in pressing su Roberto Insigne, mentre Claudio Vasic è ancora conteso da Padova e Reggiana.

Attenzione anche ai giovani: il portiere Sebastiano Desplanches è seguito dal Pescara, che lo vorrebbe in prestito, e Alessandro Buttaro è sulla lista della Carrarese.