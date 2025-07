Corriere dello Sport: “Petrolfollie d’Arabia per Retegui. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il vento d’Arabia soffia forte sul mercato italiano e potrebbe travolgere anche Mateo Retegui. L’attaccante della Nazionale e capocannoniere della Serie A 2024-2025 è finito nel mirino dell’Al-Qadsiah, il club saudita di Khobar che ha già bussato alla porta della Fiorentina per Moise Kean. Come riportano Fabio Massimo Splendore e Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’offerta per il bomber dell’Atalanta si aggira tra i 50 e i 60 milioni, con un ingaggio faraonico da 15-20 milioni a stagione.

I due giornalisti del Corriere dello Sport spiegano che l’assalto a Kean non si è spento: il club saudita ha ancora dieci giorni per attivare la clausola da 52 milioni. Ma l’attaccante viola riflette: il Mondiale è vicino, e finire fuori dal radar europeo è un rischio concreto. Intanto, il club arabo vira anche su Retegui, che non è considerato un’alternativa, ma una pista parallela. La proposta per il centravanti di Juric è identica a quella pensata per Kean.

Il Milan, interessato a Retegui, osserva con attenzione: i rossoneri, secondo quanto scrivono Splendore e Trotta sul Corriere dello Sport, speravano in un ammorbidimento delle richieste da parte dell’Atalanta. Ma l’irruzione saudita rischia di far saltare i piani.

COMO, ALTRO COLPO: ECCO KÜHN

Il Como continua la sua campagna di rafforzamento da big. Dopo gli arrivi di Jesus Rodriguez e Jayden Addai, Cesc Fabregas ottiene un altro esterno: è Nicolas Kühn (25), prelevato dal Celtic per circa 19 milioni. L’esterno offensivo tedesco, mancino e molto duttile, arriva dopo una stagione sotto i riflettori in Champions League.

Il club lariano, scrivono sempre Splendore e Trotta sul Corriere dello Sport, non si ferma: resta forte l’interesse per Malick Thiaw del Milan, mentre Carl Starfelt (30) del Celta Vigo è un altro nome sul taccuino. Su Morata si attende un’intesa tra Milan e Galatasaray. Intanto Mattia Liberali (18) lascerà il club rossonero a titolo definitivo, con il Parma in pole position e l’Empoli alla finestra.

TORINO, COLPO ANJORIN E OCCHI SU NGONGE

Il Torino ufficializza l’arrivo di Tino Anjorin (23) dall’Empoli per 4,5 milioni più bonus. I granata tengono sotto controllo Ardian Ismajli (28) e aspettano Cyril Ngonge (25), fedelissimo di Baroni, valutato 8 milioni. In porta, l’alternativa a Vanja Milinkovic-Savic è Wladimiro Falcone, ma la valutazione di 10 milioni frena.

Sul fronte uscite, Saul Coco (26) è nel mirino dell’Al-Duhail: c’è l’accordo tra i club, si attende la decisione del calciatore.

LE ALTRE: LECCE, GENOA E ATALANTA

Il Lecce lavora allo sfoltimento, ma sonda Jeremia Recoba (21) e Alieu Fadera (23), in uscita dal Como e seguito anche da Pisa e Cremonese.

Il Genoa vuole accontentare Patrick Vieira con un nuovo attaccante: si lavora su Lorenzo Colombo, Casper Tengstedt (25) è vicino, ma il sogno resta Valentin Carboni. Il colpo in arrivo è Rafael Obrador (21) dal Real Madrid: acquisto definitivo con diritto di recompra per le merengues.

Infine, l’Atalanta non molla la presa su El Hadji Malick Diouf (20) dello Slavia Praga, valutato 20 milioni. Il Verona potrebbe riportare a casa Nicolas Valentini (24), mentre a Udine il nome caldo per il dopo-Bijol è Jay Idzes (25) del Venezia.