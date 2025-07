Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi è soddisfatto «Atteggiamento ok»”

L’atteggiamento prima di tutto. Filippo Inzaghi, al termine dell’amichevole contro la Rappresentativa Val d’Aosta, ha parlato in conferenza stampa evidenziando l’importanza del lavoro e dello spirito di gruppo. Come riporta Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia, il tecnico ha sottolineato che «senza attitudine al lavoro non si può raggiungere l’obiettivo». E sulla partita ha aggiunto: «Mi interessava poco. Eravamo imballati, le gambe nel primo tempo non giravano. Ma la risposta al duro lavoro è stata eccezionale. Abbiamo tutte le carte in regola per fare qualcosa di positivo».

Lo schema iniziale è lo stesso utilizzato nella sua esperienza a Pisa: 3-4-2-1. Una base solida, ma non vincolante. «La difesa a tre è la base – spiega Inzaghi nelle dichiarazioni riportate da Parisi sul Giornale di Sicilia – ma valuteremo tante variabili. Potremo anche giocare con due punte e un centrocampista in più. Intanto ho scelto questo assetto perché i ragazzi lo conoscevano già».

Il tecnico ha elogiato l’approccio della squadra: «C’è entusiasmo, vedo una grande voglia. Augello e Gyasi hanno accettato Palermo nonostante offerte dalla Serie A. Ringrazio la società per gli sforzi. Voglio 20 giocatori forti, e non bastano i nomi: bisogna dimostrare di meritare il posto».

Inzaghi ha speso parole positive anche per Gomis: «Mi ha detto che si sente tornato quello di prima. Gli ho dato una chance e se confermerà quanto fatto vedere, sarà lui il titolare». Secondo quanto scrive ancora Parisi sul Giornale di Sicilia, il club sta facendo valutazioni su Peda, Desplanches e Vasic: «Sono giovani forti, me li tengo stretti. Se si guadagneranno il posto, avranno il loro spazio».

Dal punto di vista atletico, il tecnico vuole una squadra pronta a pressare per 90 minuti: «Serve benzina nelle gambe. Nella prima frazione abbiamo già corso più di 5 km. Vogliamo partire forte».

Infine, un pensiero per i tifosi e la città: «Quando ripenso alla mia presentazione al Barbera, mi si illuminano gli occhi – ha dichiarato Inzaghi in conferenza, come riportato da Roberto Parisi del Giornale di Sicilia –. Non ho avuto dubbi nella scelta di Palermo. Ora sta a noi dimostrare di essere all’altezza. Ringrazio i tifosi per gli abbonamenti: sarà un onore giocare in uno stadio pieno».