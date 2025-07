Giornale di Sicilia: “Palermo, buona la prima Poker di Le Douaron e Corona”

Esordio in goleada per il Palermo di Inzaghi, che ha superato 9-0 la Rappresentativa della Val d’Aosta nel primo test estivo andato in scena nel ritiro. Come racconta Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno faticato nella prima frazione – chiusa sullo 0-0 – ma nella ripresa, con l’ingresso dei nuovi acquisti, è arrivato un netto cambio di passo.

L’allenatore ha inizialmente dato fiducia al blocco della scorsa stagione, lasciando i volti nuovi in panchina. Il primo tempo ha visto una buona resistenza dei valdostani, sostenuti anche da un portiere in grande giornata. Occasioni importanti per Pierozzi, Ceccaroni, Pohjanpalo, Lund e Brunori, ma il punteggio è rimasto inchiodato.

Nella ripresa, come riportato ancora da Parisi sul Giornale di Sicilia, Inzaghi ha cambiato completamente l’undici in campo e il match ha preso un’altra piega. Dopo due minuti Le Douaron ha aperto le danze con uno scavetto, seguito a ruota da un bel gol di Augello con il mancino. A quel punto è salito in cattedra anche Corona, autore di quattro reti totali come il compagno francese.

Il tabellino ha premiato i due attaccanti: Le Douaron ha segnato al 2’, 18’, 20’ e 34’ (rigore); Corona al 17’, 27’, 41’ e 43’. A questi si è aggiunto il primo centro in maglia rosa di Augello. Roberto Parisi, dalle colonne del Giornale di Sicilia, ha sottolineato la prova convincente del francese Le Douaron, apparso più maturo e incisivo rispetto alla passata stagione: inserito da trequartista sul centrodestra, ha sfruttato la posizione per avvicinarsi alla porta, risultando letale.

Segnali incoraggianti anche dagli esterni. Augello ha mostrato grande qualità nel piede sinistro, confermando le buone impressioni del ritiro. Gyasi, schierato sulla fascia opposta, è stato propositivo negli inserimenti, seppur meno preciso in fase di finalizzazione. Un aspetto su cui si potrà lavorare nelle prossime settimane.

Secondo quanto scritto da Parisi sul Giornale di Sicilia, questa prima uscita ha offerto spunti interessanti, pur con le dovute cautele legate al livello dell’avversario. Il modulo 3-4-2-1 ha funzionato a tratti, con gli esterni fondamentali nella costruzione offensiva. Il prossimo test è in programma per il 20 luglio contro il Paradiso.

Infine, da segnalare che il giovane Corona, protagonista assoluto del secondo tempo, potrebbe partire in prestito per trovare continuità in Serie B. Il suo futuro, dunque, potrebbe momentaneamente allontanarsi da Palermo, in attesa di un ritorno da protagonista.