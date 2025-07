Giornale di Sicilia: “Di Mariano sblocca Palumbo. Il Genoa chiede 2,5 milioni per Bani al Palermo”

PALERMO – Antonio Palumbo sarà un nuovo giocatore del Palermo. Dopo settimane di trattative, la fumata bianca è arrivata: il trequartista vestirà la maglia rosanero. Come racconta Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, l’accordo tra Palermo e Modena è stato trovato inserendo nel pacchetto lo scambio con Francesco Di Mariano, che si trasferirà in Emilia, più un conguaglio economico di circa 1,3 milioni di euro.

La trattativa, come spiega ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, ha vissuto qualche rallentamento a causa dell’ingaggio percepito da Di Mariano, ma i nodi sono stati sciolti e ora manca solo la firma. Palumbo firmerà un contratto triennale con opzione per una quarta stagione. Un’operazione condotta con tenacia e competenza dal direttore sportivo Carlo Osti, che dopo il tentativo sfumato con Saric ha chiuso l’affare con determinazione.

Non si ferma qui il mercato del Palermo. Sempre secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, la società rosanero resta forte su Mattia Bani, per il quale c’è già un’intesa di massima per un contratto biennale con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. Resta però da trovare la quadra con il Genoa, che chiede circa 2,5 milioni di euro. L’offerta del Palermo, bonus inclusi, non arriva ancora a 2 milioni. Le parti, però, restano in contatto e un accordo potrebbe maturare nelle prossime ore.

Con l’arrivo di Palumbo, Osti potrà ora dedicarsi al reparto arretrato, dove Bani rappresenta la prima scelta per completare la linea difensiva a disposizione di Inzaghi. Sul fronte uscite, invece, proseguono le trattative per sistemare i giocatori fuori dal progetto tecnico. Come scrive Radicini sul Giornale di Sicilia, Roberto Insigne è seguito con interesse dall’Avellino, Valerio Verre piace al Bari, mentre per Saric si registrano movimenti dalla Turchia. Infine, Buttaro è finito nei radar della Sampdoria.