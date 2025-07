Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Il Lecce accoglie Matias Pérez, il Torino regala Ngonge a Baroni e il Parma prova il colpo Reyna. Sono queste le principali operazioni di mercato raccontate da Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, in un momento cruciale per le strategie estive dei club italiani.

Secondo quanto riportato da Trotta sul Corriere dello Sport, oggi Matias Pérez, classe 2004, sbarcherà a Lecce per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai salentini. Il nazionale Under 20 cileno, molto stimato per la sua duttilità difensiva, è stato acquistato per circa 800.000 euro dal Curicó Unido, che manterrà anche una percentuale sulla futura rivendita. Ma Pantaleo Corvino non si ferma: sempre secondo il Corriere dello Sport, sono in corso contatti anche per José Copete (Maiorca) e per il belga Tuur Rommens (Westerlo), entrambi nel mirino dei giallorossi.

Intanto, il Torino ha definito ogni dettaglio per il passaggio di Cyril Ngonge dal Napoli. Come sottolinea ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’esterno belga, fortemente voluto dal tecnico Marco Baroni, sarà domani in città per sostenere le visite mediche prima della firma. L’accordo con il Napoli prevede 1 milione di euro per il prestito e 11 per il diritto di riscatto. Anche Gaetano Oristanio è vicino al trasferimento in granata con cifre simili. Intanto, Liberato Cacace saluta l’Empoli e vola in Inghilterra: il Wrexham lo aspetta per le visite mediche, prima di firmare un triennale. Al club toscano andranno 2,5 milioni di euro più bonus.

Il futuro di Lorenzo Colombo è ancora da decifrare. Di proprietà del Milan, l’attaccante reduce dal prestito all’Empoli ha attirato l’attenzione di diversi club, ma Parma e Genoa sembrano in vantaggio con sondaggi concreti per una possibile acquisizione, come riporta Trotta sul Corriere dello Sport.

Sul fronte entrate, il Parma sogna il colpo Giovanni Reyna. Il centrocampista statunitense ha dato il suo assenso e l’ad Federico Cherubini ha avviato i contatti con il Borussia Dortmund. In uscita, Valentin Mihaila ha lasciato i ducali per accasarsi al Rizespor, mentre il futuro di Darko Lazovic resta in stand-by: Cremonese e Torino hanno chiesto informazioni.

A Cremona è atteso Alberto Grassi, mentre Alvaro Morata resta in attesa della cessione di Victor Osimhen per liberarsi dal Galatasaray. Per il Napoli si sblocca l’operazione Michael Folorunsho: accordo con il Cagliari a 500.000 euro per il prestito e 8 milioni per il riscatto. Infine, Mateo Retegui ha completato le visite mediche con l’Al Qadsiah e firmato un quadriennale da 16 milioni a stagione più 3 di bonus. L’Atalanta incasserà 66 milioni complessivi.