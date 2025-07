Giornale di Sicilia: “Palermo, addio senza rimpianti: Nikolaou passa al Bari in prestito secco”

In dodici mesi, da colonna della difesa a escluso dal ritiro: si è conclusa nel peggiore dei modi l’avventura di Dimitrios Nikolaou con la maglia del Palermo. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, oggi sarà ufficializzato il suo trasferimento al Bari con la formula del prestito secco. Il difensore greco è già arrivato a Roccaraso, dove si sta allenando con i pugliesi.

Secondo quanto riporta Arena sul Giornale di Sicilia, l’operazione prevede un contributo significativo del Palermo per il pagamento dell’ingaggio, a conferma della volontà del club di liberarsi di un elemento ormai fuori dal progetto tecnico. Il centrale, acquistato un anno fa dallo Spezia per 500 mila euro più i cartellini di Soleri (a titolo definitivo) e Aurelio (in prestito), non ha mai convinto del tutto e ha chiuso la sua esperienza in rosanero con 30 presenze, un gol al Catanzaro e diversi errori costati cari alla squadra.

Il momento che ha segnato definitivamente la sua parabola, scrive ancora Arena sul Giornale di Sicilia, è stato il disastroso finale contro lo Spezia, con la rimonta subita nei minuti di recupero anche per via di due gravi sbavature del difensore ellenico. Una prestazione che ha incrinato il rapporto con la tifoseria e ha fatto perdere a Nikolaou il posto da titolare, complice anche l’arrivo di Magnani a gennaio.

Come sottolinea Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, la separazione tra Nikolaou e il Palermo avviene senza rimpianti: da investimento tecnico a corpo estraneo, il suo addio rappresenta per il club di viale del Fante un taglio netto con il passato. Ora toccherà a lui provare a rilanciarsi a Bari, mentre il Palermo continua a rimodellare la sua retroguardia.