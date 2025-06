Giornale di Sicilia: “Palermo-Inzaghi, è quasi fatta. Vignato il primo rinforzo in arrivo”

Giorni intensi e decisivi in casa Palermo. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero è al lavoro per definire al più presto l’arrivo del nuovo allenatore, consapevole che si tratta del passaggio chiave per dare il via alla costruzione della squadra 2025/2026.

Il nome in cima alla lista, da settimane, è uno solo: Filippo Inzaghi. Reduce dalla promozione in Serie A conquistata col Pisa, “Superpippo” rappresenta il profilo ideale per guidare un Palermo deciso a recitare un ruolo da protagonista nella corsa alla promozione. E come scrive Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare a breve.

Accordo su doppio binario con il Pisa

Secondo il Giornale di Sicilia, Palermo e Pisa hanno impostato la trattativa su un doppio binario: da una parte, la risoluzione consensuale con Inzaghi, dall’altra la contestuale cessione di un calciatore al Palermo. Tra i vari nomi proposti dai toscani, la scelta sarebbe ricaduta su Emanuel Vignato, trequartista classe 2000.

Il fantasista italo-brasiliano, che in passato era considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano, rappresenterebbe il primo rinforzo del nuovo corso rosanero. Un giocatore dotato di visione di gioco, tecnica sopra la media e grande estro, che il Palermo punta a rilanciare in un ambiente pronto a valorizzarlo.

Vignato, scommessa per rilanciarsi

La carriera di Vignato ha subito una brusca frenata negli ultimi anni. Come sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, nell’ultima stagione il trequartista ha collezionato appena 13 presenze tra campionato e Coppa Italia. Troppo poco per un talento del suo calibro, penalizzato anche da scelte tecniche e problemi fisici.

Cresciuto nel vivaio del Chievo Verona, passato poi per Bologna, Pisa e Salernitana, Vignato cerca ora una piazza dove ritrovare fiducia, continuità e spazio. Il Palermo, con Inzaghi in panchina, potrebbe essere la destinazione giusta per rimettersi in carreggiata.