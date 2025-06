Giornale di Sicilia: “Palermo, in arrivo settimana “bollente” di calciomercato”

Il Palermo prepara i primi colpi del mercato in vista del ritiro estivo. Come riferisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il nome più caldo in entrata è quello di Salvatore Elia, che ha espresso chiaramente la volontà di tornare in rosanero. Lo Spezia resiste e prova a spuntare qualcosa in più rispetto all’offerta presentata dal club di viale del Fante (1,2 milioni più bonus), ma il divario con la richiesta (1,5 milioni più bonus) è minimo e l’intesa potrebbe arrivare già a inizio settimana. Elia incontrerà i dirigenti liguri per ribadire il suo desiderio di trasferimento.

Nel caso in cui lo Spezia dovesse improvvisamente opporsi alla cessione – scenario che al momento non si prevede – il Palermo riaprirebbe i contatti con il Venezia per Candela, già proposto agli aquilotti nei giorni scorsi. Tuttavia, come riportato da Arena sul Giornale di Sicilia, è stato lo stesso giocatore a rifiutare quell’ipotesi, scoraggiando ogni tipo di operazione incrociata.

Intanto si attende la fumata bianca per Tommaso Augello, che arriverà da svincolato: per lui è pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Più articolata la trattativa con il Modena per Jacopo Palumbo, fantasista molto gradito alla dirigenza rosa: l’accordo prevede un esborso di 1,5 milioni di euro più il cartellino di Saric, valutato circa un milione. Anche in questo caso, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, le parti sono vicine e l’operazione potrebbe chiudersi nei primi giorni successivi all’apertura del mercato.

In porta, invece, i tempi rischiano di essere più lunghi. Il nome in cima alla lista resta Audero, ma il Como non sembra intenzionato a cedere facilmente e spera di strappare condizioni più vantaggiose. Per questo il Palermo valuta alternative, tra cui Jonathan Klinsmann del Cesena: già protagonista contro i rosa lo scorso campionato, il portiere – in scadenza 2026 – è appetibile anche per club di Serie A come Torino e Parma.

Capitolo uscite: Insigne è nel mirino del Pescara, che però non ha ancora formalizzato alcuna offerta. Di Mariano, invece, interessa al Bari, anche se i pugliesi stanno sondando più opzioni per il reparto avanzato. Sempre più lontano il ritorno di Vasic al Padova: il club veneto considera eccessivo il suo ingaggio. Su di lui ora ci sono Cesena e Reggiana.

Infine, per quanto riguarda Desplanches, il Modena continua a insistere per un prestito secco, trattativa che non è legata a quella per Palumbo. Sul giovane portiere dell’Under 21 si è mosso anche il Pescara, pronto a inserirsi nella corsa.