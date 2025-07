Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa da rinforzare”

Il Palermo continua a muoversi per rafforzare il pacchetto difensivo. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti è al lavoro per consegnare a Filippo Inzaghi un nuovo centrale, ma l’obiettivo numero uno si complica: Mattia Bani si allontana, con il Genoa intenzionato a blindarlo proponendogli un rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2026.

Le alternative, però, restano sul tavolo. Secondo quanto riferisce ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, Andrea Cistana è in attesa di un segnale ufficiale dal club rosanero, mentre è da escludere la pista Federico Barba, svincolato dopo l’esperienza al Sion. Più defilato, ma ancora monitorato, Lorenzo Lucchesi, classe 2003 della Fiorentina, considerato un investimento in prospettiva: ad oggi la pista è solo abbozzata, ma non è da escludere un’accelerazione nelle prossime settimane.

Sul fronte uscite, si registra un’accelerazione per Roberto Insigne: come riportato da Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, l’Avellino resta alla finestra e il Palermo è pronto a favorire il trasferimento con un incentivo all’esodo. Toccherà ora agli irpini compiere un ulteriore sforzo economico per chiudere. Anche per Dimitrios Nikolaou l’avventura in Sicilia sembra vicina al capolinea. Accostato a Bari, AEK Atene e Olympiacos, sembrava esserci un interesse anche dalla Turchia, ma il difensore greco preferirebbe restare in Italia. Al momento, la pista Bari si è notevolmente raffreddata.