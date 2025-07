Giornale di Sicilia: “Palermo, tutto fermo: Palumbo bloccato da Saric, ostacolo Branchini per Elia”

Due operazioni impostate, due trattative congelate. Il mercato del Palermo è momentaneamente in stand-by: come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i movimenti in entrata legati ad Antonio Palumbo e a Salvatore Elia restano sospesi a causa di ostacoli esterni.

Nel dettaglio, l’arrivo di Palumbo dal Modena è frenato dallo stallo che riguarda Dario Saric: il centrocampista bosniaco, coinvolto nell’operazione come contropartita, sta prendendo tempo e non ha ancora dato una risposta definitiva. La società di viale del Fante potrebbe anche decidere di chiudere comunque per Palumbo, assumendosi il rischio di restare con Saric in rosa – salvo poi cercargli una nuova sistemazione – ma questa opzione comporterebbe un’inversione di rotta rispetto al piano iniziale.

L’altro nodo, invece, riguarda Elia e il suo ritorno in rosanero: come spiegato da Radicini sul Giornale di Sicilia, la trattativa è bloccata da vecchie pendenze economiche tra lo Spezia e il procuratore Giovanni Branchini. I liguri, al momento, non sembrano intenzionati a facilitare la chiusura, e senza un’apertura nei prossimi giorni, il Palermo potrebbe virare altrove.

Il primo nome alternativo è Emmanuel Gyasi dell’Empoli, profilo con esperienza e caratteristiche simili a quelle di Elia ma con una maggiore continuità in Serie A. Come riportato ancora dal Giornale di Sicilia, sarà decisiva la prossima settimana per capire se i due affari potranno sbloccarsi o se il Palermo dovrà cambiare strategia.