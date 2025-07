Palermo, abbonamenti verso quota 3.000: da oggi via alla vendita libera

Prosegue a ritmi sostenuti la campagna abbonamenti del Palermo per la stagione 2025-2026. Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rinnovi già registrati nella fase di prelazione hanno sfiorato quota 3.000, un dato che conferma il forte entusiasmo della tifoseria rosanero.

Da oggi si apre ufficialmente la vendita libera per i posti che non erano stati assegnati nella stagione scorsa. Fino al 20 luglio sarà possibile acquistare l’abbonamento esclusivamente in modalità online. Come sottolineato da Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, solo dal 22 luglio si aprirà anche la possibilità di acquistare le tessere stagionali nei punti vendita autorizzati.

Infine, a partire dal 5 agosto, sarà attivo anche il botteghino dello stadio Renzo Barbera per le vendite dirette. La campagna prosegue dunque con slancio, come evidenziato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, che parla di numeri incoraggianti già in queste prime giornate.