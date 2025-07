Il Secolo: “Palermo, Elia è cosa fatta: 1,1 milioni allo Spezia”

Il Palermo piazza un colpo importante in entrata: Salvatore Elia è ormai un nuovo giocatore rosanero. Come riportato da Massimo Guerra sul Secolo XIX, l’esterno classe ’99 lascerà lo Spezia per una cifra complessiva di 1,1 milioni di euro, con la formula ormai definita nei dettagli.

Nel dettaglio, come sottolineato ancora da Guerra sulle colonne del Secolo XIX, l’operazione si è chiusa grazie alla precedente acquisizione di Aurelio da parte dello Spezia per 400 mila euro, permettendo così ai liguri e all’Atalanta – ex proprietaria del cartellino di Elia – di incassare ciascuna circa 550 mila euro.

Con questa operazione, il direttore sportivo del Palermo Carlo Osti può ora valutare nuovi profili. Tra i nomi sul taccuino, spunta ancora quello di Emanuel Gyasi, esterno offensivo dell’Empoli, già retrocesso in Serie B. Come riportato ancora da Massimo Guerra sul Secolo XIX, Gyasi ha un altro anno di contratto con i toscani, ma potrebbe rappresentare un’opzione concreta nel caso saltasse il ritorno in rosanero di Elia – evenienza che, a questo punto, sembra però superata.