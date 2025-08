Giornale di Sicilia: “Palermo, c’è Bardi in pole per il ruolo di dodicesimo”

Il Palermo ha ormai definito buona parte della rosa, ma mancano ancora alcuni tasselli per completare il gruppo a disposizione di Filippo Inzaghi. Lo riporta Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, sottolineando come il club rosanero stia lavorando sotto traccia per chiudere le ultime operazioni di mercato.

Il nodo principale resta quello del portiere. Nonostante le prove incoraggianti offerte da Alfred Gomis, la società continua a riflettere sul ruolo di titolare tra i pali. Secondo quanto riferito da Radicini sul Giornale di Sicilia, restano vive le piste che portano a Jonathan Klinsmann del Cesena e a Jesse Joronen, attualmente svincolato. In stand-by invece l’opzione Semper, che il Pisa considera attualmente come primo portiere davanti a Scuffet.

Per il ruolo di dodicesimo, prende quota l’idea Francesco Bardi, altro svincolato che – come evidenzia ancora Radicini sul Giornale di Sicilia – rappresenta una soluzione concreta. Nelle prossime giornate la trattativa potrebbe subire un’accelerazione. Sul fronte uscite, si attende l’ufficialità del passaggio di Desplanches al Pescara, operazione in prestito secco che potrebbe essere preceduta dal rinnovo contrattuale.

Un altro nodo da sciogliere riguarda il difensore mancino. La pista che porta a Obaretin del Napoli sembra complicarsi: il giocatore è vicino all’Empoli, spingendo così il Palermo a esplorare il mercato estero in cerca di alternative valide per completare il reparto arretrato.

Per quanto riguarda le cessioni, rimane aperta la questione legata a Lund, che interessa al Colonia. Più defilati, invece, i profili di Verre e Buttaro, che finora non hanno raccolto proposte concrete. Anche la posizione di Saric resta in sospeso: nonostante i contatti con alcuni club, non è ancora arrivata l’offerta giusta.