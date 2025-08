Tuttosport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Il mercato entra nel vivo anche per le squadre di Serie B, con il Palermo che muove pedine importanti in entrata e in uscita, come racconta Cristiano Tognoli su Tuttosport. Il club rosanero, in particolare, è uno dei due candidati (insieme all’Empoli) per accogliere in prestito Edwards Obaretin, difensore centrale classe 2003 di proprietà del Napoli. Una scelta tecnica su cui il club partenopeo dovrà pronunciarsi a breve.

Il Palermo, come riporta ancora Tognoli su Tuttosport, è anche vicino alla chiusura della trattativa con il Cesena per Jonathan Klinsmann. Per sbloccare l’affare, il club di viale del Fante è disposto a inserire nella trattativa Alfred Gomis come contropartita tecnica, profilo molto apprezzato dal club romagnolo. Sullo sfondo, resta vivo anche l’interesse per lo svincolato Jesse Joronen, ex Venezia.

Nel frattempo, Cristiano Tognoli su Tuttosport segnala altri movimenti che riguardano da vicino i futuri avversari dei rosanero in Serie B. Il Pescara, ad esempio, ha convinto il Napoli a cedere in prestito l’attaccante Lorenzo Sgarbi, visto l’anno scorso con la Juve Stabia, e ha già trovato l’accordo con Gianluca Lapadula, anche se manca ancora l’intesa tra il giocatore e lo Spezia per la buonuscita.

Intenso il traffico anche in casa Bari, che ha chiesto allo Spezia l’estroso Mirko Antonucci, pupillo di Fabio Caserta, mentre sul fronte centrocampo si registra l’interesse per Alessandro Sersanti della Juventus, conteso anche da Reggiana e Monza.

Per quanto riguarda il Cesena, il club romagnolo attende di ufficializzare l’arrivo in prestito di Siren Diao dall’Atalanta, mentre la Reggiana continua a pescare tra gli svincolati del Brescia, tesserando il giovane Roque Maisterra, terzo innesto proveniente dalle Rondinelle dopo Papetti e Bertagnoli.

Chiude il quadro Cristiano Tognoli su Tuttosport, segnalando che la Juve Stabia ha preso in prestito dalla Roma il terzino Mattia Mannini e il portiere Pietro Boer, mentre il Padova ha annunciato il prestito del centrocampista Luca Di Maggio dall’Inter.