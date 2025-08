Giornale di Sicilia: “Palumbo, qualità e responsabilità: Inzaghi lo vuole al top”

Un investimento importante, una richiesta precisa di Filippo Inzaghi e il peso di un’eredità che può diventare leadership. Antonio Palumbo è sbarcato a Palermo con l’aura del colpo pesante a centrocampo e con il compito di portare fantasia, qualità e continuità in mezzo al campo. Lo racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, evidenziando come la società rosanero abbia speso oltre 2,5 milioni di euro per assicurarsi il talento ex Modena, su esplicita indicazione del nuovo allenatore.

Il suo curriculum nella scorsa stagione parla chiaro: 9 gol e 10 assist in 35 presenze, numeri che lo collocano tra i migliori interpreti del ruolo in Serie B. Lo stesso Orifici, nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, sottolinea come Palumbo sia stato determinante già dalle prime battute del campionato con i canarini, andando a segno e servendo due assist nei primi due turni, per poi mantenere un rendimento elevato per tutta la stagione.

Arrivato però solo il 23 luglio nel ritiro di Chatillon, dopo una lunga trattativa, Palumbo si è presentato in condizioni non ottimali. A confermarlo è stato lo stesso Inzaghi in conferenza stampa, evidenziando il ritardo di preparazione accumulato dal centrocampista, rimasto ai margini del progetto tecnico del Modena durante il pre-campionato.

«Non vedevo l’ora di arrivare in una città così importante. La trattativa è stata lunga, ho perso un po’ di condizione, ma in 10-15 giorni starò meglio», ha dichiarato Palumbo nel giorno della presentazione, come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

Nel test contro l’Annecy, le difficoltà fisiche si sono notate: Palumbo è apparso ancora fuori dai meccanismi e in ritardo di condizione. Adesso, con il rientro a Torretta, l’obiettivo dello staff tecnico rosanero sarà quello di riportarlo in piena forma per consegnarlo al centro del progetto. Il Palermo punta molto sul suo nuovo numero 5, che nella passata stagione ha anche dimostrato grande affidabilità in termini di minutaggio: 2.959 minuti totali, con una media di 84 minuti a partita e sole tre assenze, tutte per squalifica.

Tra novembre e gennaio, il suo periodo più prolifico: 5 gol e 2 assist in 11 giornate, un rendimento che il Palermo spera di rivedere in maglia rosanero. Perché Palumbo non è solo estro e visione, ma anche sostanza e ritmo.

Come evidenziato ancora da Orifici sulle pagine del Giornale di Sicilia, il centrocampista è pronto a diventare il fulcro della manovra offensiva di Inzaghi. Fantasia, qualità, personalità: Palumbo è pronto a prendersi il Palermo.