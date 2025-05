Giornale di Sicilia: “Palermo-Carrarese, le probabili formazioni”

Il Palermo affronta la Carrarese con due obiettivi in mente: ottenere un piazzamento migliore nella griglia playoff e arrivare fresco all’impegno decisivo di sabato. È questo il doppio binario su cui si muove la vigilia rosanero, in un clima che continua a oscillare tra voglia di riscatto e tensione latente.

Come riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, le scelte di Alessio Dionisi saranno influenzate tanto dalla necessità di schierare i migliori per inseguire il fattore campo, quanto dall’esigenza di preservare energie in vista dell’impegno secco della post season. Alcuni titolari potrebbero infatti essere risparmiati, ma la formazione definitiva verrà decisa solo nelle ore precedenti al match.

Ceccaroni torna, Magnani atteso per i playoff

Una buona notizia arriva dall’infermeria: Pietro Ceccaroni ha recuperato e torna a disposizione, sebbene vada solo in panchina. Il piano dello staff è chiaro: non forzare il rientro e averlo al meglio per i playoff, così come accadrà per Magnani, rimasto ancora fuori dalla lista dei convocati ma in fase avanzata di recupero.

Stasera, dunque, il Palermo si gioca la possibilità di disputare almeno un altro match al Barbera, sperando in buone notizie da Castellammare di Stabia e Mantova, dove Juve Stabia e Catanzaro saranno impegnate in sfide chiave per definire i piazzamenti.

Ambiente teso, ultrà ancora sul piede di guerra

Nonostante la vittoria contro il Frosinone, l’ambiente resta spaccato. Gli striscioni di contestazione apparsi nelle scorse ore fuori dal Barbera – indirizzati a Dionisi e alla dirigenza – sono solo l’ultimo segnale di una tensione non sopita. Secondo Arena, si annuncia una nuova contestazione anche per la gara di stasera, in un clima che potrebbe pesare sulla serenità della squadra.

Eppure, la speranza è che l’entusiasmo dei gol di Brunori contro il Frosinone prevalga sul malumore generale, almeno per una notte. Perché, come ricorda Arena, la Carrarese è l’ultima squadra contro cui il Palermo è rimasto a secco, lo scorso 7 dicembre: un monito a non sottovalutare l’impegno.

Verso i playoff, ma prima servono conferme

Il Palermo ha ancora tutto in gioco. Stasera, contro una squadra senza pressioni ma ben organizzata, serviranno concentrazione e lucidità per evitare sorprese. Un risultato positivo non solo potrebbe regalare un turno interno in post season, ma offrirebbe anche una spinta psicologica preziosa per una squadra che ha faticato troppo spesso a trovare continuità.