Palermo, al Barbera 25 gol in 18 partite: solo tre volte a secco, ma tutte nel girone d’andata

Il Renzo Barbera si conferma campo fertile per l’attacco del Palermo, che in questo campionato di Serie B è andato a segno in 15 delle 18 partite casalinghe disputate. I numeri raccontano di una squadra capace di trovare il gol con continuità tra le mura amiche, soprattutto nella seconda parte della stagione.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’unico periodo di siccità offensiva è stato registrato nel girone d’andata, con tre partite chiuse a zero reti segnate.

La prima fu Palermo-Cesena, terminata 0-0, comunque utile per muovere la classifica.

Le altre due furono sconfitte di misura, 1-0 contro Salernitana e 1-0 contro Cittadella, che lasciarono l’amaro in bocca.

Dati stagionali: 25 gol fatti, media 1 subita a gara

Complessivamente, il Palermo ha messo a segno 25 reti casalinghe in campionato, con 11 gol realizzati nelle ultime cinque partite al Barbera, a conferma di un rendimento offensivo in crescita. Tuttavia, la squadra ha anche subìto in media un gol a partita, segnale di una difesa non sempre impenetrabile.

Pohjanpalo e Brunori i bomber del Barbera

Sul piano individuale, i capocannonieri in casa sono Joel Pohjanpalo e Matteo Brunori, entrambi a quota 5 gol realizzati al Barbera. Una coppia che rappresenta la principale fonte offensiva della squadra e che sarà chiamata a fare la differenza anche nei playoff.

In vista dell’ultimo impegno casalingo della regular season contro la Carrarese, il Palermo proverà a chiudere con un altro gol sotto la Nord, confermando i numeri che rendono il Barbera uno dei campi più prolifici del torneo.