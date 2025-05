Giornale di Sicilia: “Palermo-Carrarese, le pagelle”

Nel pareggio amaro contro la Carrarese, che ha fatto scivolare il Palermo all’ottavo posto in classifica, le prestazioni individuali dei rosanero sono state perlopiù insufficienti. A eccezione di Le Douaron, autore del gol del pari, in molti hanno offerto una prova opaca, confermando il momento complicato della squadra. È quanto emerge dalle pagelle curate da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia.

Il migliore in campo è proprio l’attaccante ex Brest, che si guadagna un 6,5: entra in campo nella ripresa e trova il guizzo che evita la sconfitta, dimostrando almeno voglia e iniziativa. Sufficienze anche per Ceccaroni, Di Francesco, Lund e Audero, con il portiere attento nelle prime fasi del match, ma beffato da uno splendido tiro di Shpendi.

Le insufficienze, però, sono la nota dominante. Ranocchia è tra i peggiori, giudicato con un 5: «Lento e prevedibile, meglio quando la Carrarese era in dieci», scrive Butera, evidenziando la prestazione irriconoscibile del centrocampista. Non convincono nemmeno Nikolaou (5), ammonito dopo pochi minuti e sostituito nell’intervallo, e Insigne, rientrato da titolare ma incapace di incidere.

Deludono anche Brunori (5,5), reo di aver fallito una clamorosa occasione davanti a Fiorillo, e Pohjanpalo, impalpabile e sempre contenuto dal portiere toscano. A Dionisi viene attribuito un severo 4,5: «Troppo prudente in una partita che doveva vincere. Finisce ottavo, flop totale».

Una valutazione che riflette l’umore di una piazza delusa, alle prese con una squadra in difficoltà nel momento decisivo della stagione. Sabato contro la Juve Stabia, nei playoff, servirà ben altro per continuare a inseguire il sogno Serie A.