Giornale di Sicilia: “Il Palermo apre ufficialmente il mercato estivo”

Il Palermo apre ufficialmente il proprio mercato estivo con la prima operazione in uscita. Simon Graves, difensore danese classe 1999, è stato riscattato a titolo definitivo dal PEC Zwolle, club olandese dove ha militato in prestito nell’ultima stagione. A riferirlo è Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Il PEC Zwolle ha esercitato l’opzione d’acquisto prevista nell’accordo con i rosanero, versando poco più di mezzo milione di euro nelle casse del club siciliano. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2028. In rosanero, Graves ha collezionato 20 presenze e un gol, proprio nella spettacolare sfida di Como-Palermo 3-3 della stagione 2023/2024. «Mi sono sentito a mio agio a Zwolle fin dal primo momento. La mentalità della gente qui è molto simile a quella danese», ha commentato il calciatore.

Futuro incerto per Nikolaou e Vasic

In uscita potrebbe esserci anche Dimitrios Nikolaou, centrale difensivo fortemente voluto da Dionisi nell’ultimo mercato estivo. Con l’addio dell’allenatore toscano, il suo futuro è ora in discussione. Secondo Radicini, diversi club greci (tra cui l’Aek Atene) hanno già manifestato interesse per il 27enne, sotto contratto con il Palermo fino al 2028. Il greco ha totalizzato 30 presenze e un gol in stagione, siglato nel match casalingo contro il Catanzaro.

Infine, si profila un possibile addio anche per Vasic. Il centrocampista serbo classe 2002, arrivato dal Padova per circa 2 milioni nell’estate 2023, non ha lasciato il segno nella sua prima stagione in Sicilia. Proprio il club veneto è in pressing per riaverlo nella prossima sessione di mercato. Il Palermo lo aveva legato con un contratto quinquennale, ma la cessione sembra al momento una possibilità concreta.