Genoa, 13-0 nel primo test contro il Fassa Calcio: Bani in campo 45′

Primo test amichevole per il Genoa nel primo giorno di ritiro in Val di Fassa. I rossoblù battono il Fassa Calcio 13-0 con reti di Frendrup, Cuenca, Ekuban, Martin, Thorsby, Masini, Stanciu, e doppiette di Vitinha, Debenedetti e Messias.

In campo per 45 minuti anche Mattia Bani, difensore centrale nel mirino del Palermo in questa finestra di mercato: per lui una frazione di gioco dal primo minuto, prima di lasciare spazio a Debenedetti.