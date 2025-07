Palermo, quarto giorno di ritiro: partitella a ritmo alto e focus sulla difesa. Inzaghi: «Se siamo la miglior difesa, vinciamo il campionato»

Prosegue con grande intensità e spirito di gruppo il quarto giorno del ritiro estivo del Palermo a Châtillon. Dopo l’accoglienza mattutina a Emanuel Gyasi, nuovo volto del reparto offensivo, il gruppo rosanero è tornato in campo nel pomeriggio agli ordini di mister Filippo Inzaghi e del suo staff.

Sotto gli occhi attenti del tecnico piacentino, i calciatori hanno iniziato la seduta con una fase di attivazione tecnica suddivisa in gruppi, svolta su tre file: slalom cronometrato, scambi rapidi con sponda e conclusione verso le porticine per le squadre in casacca arancione e rosa. Compito differente invece per i gialli, chiamati a colpire la traversa.

Il clima nel gruppo è apparso disteso ma carico. Dopo un simpatico siparietto legato ai giochi tecnici — con una “punizione” simbolica per i perdenti — i rosanero hanno dato vita alla consueta partitella di metà campo. Le due squadre si sono affrontate ad alta intensità, senza però trovare il gol del vantaggio. L’occasione più pericolosa porta la firma di Giacomo Corona, autore di un destro a giro che è uscito di poco.

Ecco le formazioni schierate:

Rosa: Desplanches; Diakité, Magnani, Avena; Pierozzi, Blin, Segre; Augello; Le Douaron, Vasic, Corona

Gialla: Gomis; Nicolosi, Peda, Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Di Francesco, Pohjanpalo

A bordocampo, Inzaghi ha alzato la voce per ribadire un concetto chiave del suo credo calcistico:

«Se siamo la miglior difesa, vinciamo il campionato»

Terminata la partitella (chiusa in parità), spazio alla parte atletica: i calciatori, indossate le scarpette da ginnastica, si sono cimentati in una serie di giri di campo cronometrati a gruppi. Un richiamo chiaro all’importanza della tenuta fisica e della preparazione nei dettagli.

Il quarto giorno di ritiro del Palermo si chiude dunque con un mix di lavoro tattico, applicazione atletica e spirito di squadra. Il gruppo sembra rispondere bene agli stimoli dello staff e il clima che si respira in Valle d’Aosta è quello di una squadra che vuole crescere, con ordine e ambizione.

