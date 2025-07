Nespola: «All’Arzignano l’ambiente giusto per crescere e mettermi in mostra»

Nuovo rinforzo tra i pali per l’Arzignano Valchiampo. Il club gialloceleste ha ufficializzato l’arrivo di Manfredi Nespola, portiere classe 2005, in prestito dal Palermo F.C. fino al 30 giugno 2026.

Il giovane estremo difensore si è già aggregato alla nuova squadra e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore dell’Arzignano:

«Sono stato accolto dai compagni in maniera ottima, ma già prima di arrivare le mie aspettative erano buone perché mi avevano parlato molto bene della società. È l’ambiente giusto per crescere ed approcciarsi al calcio dei grandi, anche se ho già avuto delle esperienze».

Determinato e ambizioso, Nespola ha scelto subito l’Arzignano come nuova tappa della sua crescita:

«Quando ho ricevuto la chiamata dell’Arzignano sono stato convinto fin da subito: l’opportunità giusta per mettersi in mostra. Mi reputo un ragazzo che mette il lavoro al primo posto, sempre con umiltà. I miei genitori hanno fatto tanti sacrifici per farmi arrivare fin qui e voglio cercare di trasmettere i valori che loro mi hanno insegnato».

Il nuovo portiere gialloceleste ha poi aggiunto: «Sono disponibile con tutti e cerco di portare voglia di lavorare, grinta e serenità anche in campo».

Con l’arrivo di Nespola, l’Arzignano conferma la volontà di puntare su giovani di prospettiva, offrendo loro un contesto ideale per crescere e affermarsi nel calcio professionistico.