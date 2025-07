Spezia, Melissano: «Elia? Fosse andato a Palermo sarebbe stato contento»

Non sono finite le voci di mercato che girano intorno a Salvatore Elia che, dopo essere stato ad un passo dal trasferimento in rosanero, si ritrova ad essere corteggiato da altri due club di Serie B, per il quale lo Spezia continua a chiedere 1,5 milioni di euro. Infatti, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, le neo retrocesse Venezia e Empoli hanno dimostrato interesse per l’esterno bianconero. Il club toscano, dopo la cessione di Gyasi al Palermo, vedrebbero in Elia il suo degno sostituto.

Sulla questione Elia si è espresso anche il direttore sportivo dello Spezia Stefano Melissano che, durante la conferenza stampa di presentazione Vlahovic, ha lasciato queste dichiarazioni: «Non è stato un caso, ma una dinamica di mercato. Lui aveva un opportunità che accontentava tutti, ma è sereno e tranquillo di rimanere con noi per quanto fatto in due anni. Fosse andato a Palermo sarebbe stato contento, ma lo è anche di restare e lavora con grande tranquillità»