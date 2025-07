Empoli, UFFICIALE: affare fatto per Ceesay

Arriva il terzo acquisto in casa Empoli. Il club toscano, dopo la fresca retrocessione della passata stagione, si sta dando da fare sul mercato per rafforzare la propria rosa. Gli azzurri hanno infatti da poco ufficializzato l’acquisizione dal Cesena, a titolo definitivo, del difensore gambiano Joseph Ceesay. Nella scorsa stagione con il Cesena il classe 98 ha collezionato 29 presenze fornendo 4 assist, dimostrandosi un buon giocatore per la categoria.

Questa il comunicato ufficiale dell’Empoli:

“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Malmö Fotbollförening per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto delle prestazioni sportive del calciatore Lars Joseph Ceesay.

Nato a Stoccolma il 3 giugno 1998, Joseph Ceesay ha doppia nazionalità, svedese e gambiana. Cresciuto nel settore giovanile del Djurgardens, fa l’esordio nei professionisti nel 2017 con il Frej Taby e prosegue il suo percorso con le maglie di Brage e Dalkurd. Nel 2020 debutta nel massimo campionato svedese con l’Helsingborgs, dove colleziona 19 presenze ed un assist. Nel gennaio dell’anno successivo Ceesay passa al Lechia Gdansk in Polonia, con cui totalizza 34 presenze e segna 2 reti. Nel 2022 il ritorno in Svezia, al Malmo: Joseph vince campionato, coppa svedese e fa l’esordio in Europa League. In tutto saranno 41 presenze. In seguito Ceesay viene girato in prestito al Norrkoping, prima di arrivare in Italia al Cesena, sempre con la stessa formula. Nella passata stagione in Serie B con i romagnoli, Joseph è sceso in campo in 28 gare di campionato più una nei playoff. Dopo aver giocato con la nazionale Under 18 ed Under 19, Ceesay debutta con la nazionale maggiore del Gambia a settembre dello scorso anno.”