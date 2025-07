Reggiana, UFFICIALE: ecco Tavsan

Il direttore sportivo Domenico Fracchiolla, neo arrivato in casa Reggiana, sta conducendo una campagna acquisti di assoluto rilievo. I granata hanno infatti da poco ufficializzato l’arrivo dell’esterno offensivo, classe 2001, Elayis Tavsan. Il giocatore arriva dall’Hellas Verona a titolo temporaneo, e vestirà la maglia granata fino al 30 giugno 2026.

L’esterno olandese nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Cesena, mettendo insieme 28 presenze, 4 reti e 3 assist in Serie B.

Questo il benvenuto del club a Tavsan:

“AC Reggiana comunica di avere acquisito a titolo temporaneo dalla società Hellas Verona FC le prestazioni sportive dell’attaccante Elayis Tavsan, che vestirà in prestito la maglia granata fino al 30 giugno 2026.

Olandese, classe 2001, Tavsan cresce nelle giovanili dello Sparta Rotterdam arrivando fino all’esordio in prima squadra nella seconda divisione dei Paesi Bassi. Nel 2020 il passaggio al NEC Nijmegen, con cui colleziona in totale 118 presenze, di cui 70 in Eredivise, e 25 reti in quattro campionati. L’esperienza italiana inizia nel gennaio 2024 all’Hellas Verona FC con l’esordio in Serie A e prosegue a Cesena, nell’ultimo campionato di Serie B, con 28 presenze, 4 gol e 3 assist

Tavsan ha alle spalle un importante trascorso nelle nazionali giovanili olandesi e con la selezione Oranje è sceso in campo anche nei Campionati Europei Under 21.

Benvenuto a Reggio Emilia, Elayis!”