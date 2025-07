Sportitalia: “Palermo in trattativa per Bereszynski”

Continua a muoversi il mercato del Palermo. Dopo aver stamattina ufficializzato Emanuel Gyasi, secondo quanto scritto da Gianluigi Longari per Sportitalia, il nuovo nome per i rosanero è quello di Bartosz Bereszyński, difensore classe ’92 attualmente svincolato. Il terzino destro, la passata stagione, ha giocato con la maglia della Sampdoria collezionando 21 presenze. Il futuro del calciatore polacco potrebbe quindi essere in rosanero, alla corte di Inzaghi. La trattativa è avviata e da monitorare.

