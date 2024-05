Gds: “Palermo. La Ztl estiva, auto off limits: fine settimana a rischio multe”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla ZTL a Palermo.

Attenzione al segnale luminoso verde e rosso, da stasera cambia tutto. Cambiano gli orari della Ztl da oggi e sino al 31 ottobre, e sono più severi rispetto allo scorso anno. Entrano in vigore gli orari estivi, il che vorrà dire, essenzialmente, che la zona a traffico limitato allunga, e non di poco, i rischi per gli automobilisti non abbonati di prendere multe. Ci sono delle novità rispetto allo scorso anno, ma quali? Ogni venerdì la Ztl inizierà alle 8 e terminerà alle 6 del sabato; la notturna del sabato, invece, inizierà alle 20 per terminare alle 6 della domenica.

Da lunedì al giovedì la Ztl sarà attiva nella fascia oraria 8-20 come al solito. Il venerdì nelle fasce orarie 8-24, il sabato in fascia 0-6 e 20-24. La domenica nella fascia oraria 0-6. In pratica, anziché iniziare alle 23, la Ztl notturna scatterà dalle 20. Pertanto il venerdì, auto off limits a partire dalle 8 e sino alle 6 del sabato. La notturna del sabato, invece, inizierà alle ore 20 per terminare alle 6 della domenica. Restano confermati gli orari della Ztl, dal lunedì al giovedì, dalle 8 alle 20.

Insomma, ci sono sei ore in più di zona a traffico limitato nel fine settimana, e non sono poche. Già c’erano state polemiche negli scorsi mesi per quanto riguarda la Ztl della città, dopo la scoperta che oltre 10.300 veicoli rientrano in una sorta di lista bianca per la circolazione nella zona a traffico limitato. Tale lista ha suscitato dubbi

sulla completa legittimità dei mezzi esenti dal pagamento della tariffa per la circolazione all’interno della zona a traffico limitato.