Gds: “Palermo, il bunker comincia a cedere. In difesa scatta l’allarme rosso”

Sei gol subiti nelle ultime tre partite: il Palermo non è più impenetrabile come prima.

Nel calcio, la difesa solida è spesso sinonimo di punti e successi, una regola non scritta che vale in tutte le categorie. Fino a qualche settimana fa, il Palermo era una delle migliori difese del campionato, secondo solo allo Spezia per reti incassate. Ora, però, qualcosa è cambiato. Come sottolineato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, nelle ultime tre giornate i rosanero hanno subito ben sei reti, una media di due gol a partita che stride con l’efficacia difensiva mostrata nella prima parte della stagione.

Da una difesa blindata a una fase di difficoltà

Nonostante il passaggio al 3-5-2, che sembrava aver dato nuova compattezza alla squadra, il Palermo ha iniziato a concedere troppo. Dopo due clean sheet consecutivi contro Modena e Juve Stabia, che avevano riacceso l’entusiasmo, sono arrivate partite con troppi errori individuali e disattenzioni. Come riportato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, il crollo è iniziato con la sconfitta di Reggio Emilia, proseguito con il pareggio interno contro il Pisa e culminato nel pari amaro con lo Spezia, in cui il doppio vantaggio è stato sciupato negli ultimi minuti.

La sfida contro il Mantova per invertire la rotta

Il dato più allarmante è che solo il Mantova, prossimo avversario dei rosanero, ha fatto peggio in termini di gol subiti nelle ultime tre giornate, con otto reti incassate. Questo rende ancora più delicata la sfida di domenica, un match in cui la squadra di Dionisi dovrà ritrovare stabilità difensiva per non complicare la corsa ai play-off.

Riuscirà il Palermo a invertire la tendenza e a ritrovare solidità nel reparto arretrato?