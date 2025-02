Gds: “Palermo, Brunori-Pohjanpalo. Un’intesa da rodare per far decollare l’attacco”

La prima partita insieme non è stata particolarmente memorabile, ma di fronte c’era la miglior difesa della Serie B e, nonostante tutto, il Palermo è riuscito comunque a mettere a referto un gol. Come evidenziato da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, nelle prossime uscite sarà fondamentale affinare i meccanismi tra Brunori e Pohjanpalo, in modo da migliorare i numeri dell’attacco rosanero, che finora ha prodotto meno di quanto ci si potesse aspettare.

Un debutto complicato per Pohjanpalo

L’attaccante finlandese, al suo esordio con il Palermo, ha trovato poche possibilità di incidere, finendo spesso nella morsa del terzetto difensivo avversario. In 69 minuti ha gestito appena 23 palloni, un numero basso considerando che lo stesso Brunori, suo compagno di reparto, ne ha toccati altrettanti. Come sottolineato da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, anche i dati relativi ai passaggi riusciti e ai duelli vinti non sono stati all’altezza delle aspettative, ma è chiaro che servirà tempo per trovare i giusti automatismi.

I numeri dell’attacco nel 2025

Dal punto di vista realizzativo, la media gol del Palermo nel 2025 si attesta a 1,08 reti a partita, un dato inferiore rispetto alla prima parte di stagione. Nelle ultime tre giornate, solo contro la Reggiana i rosanero non sono riusciti ad andare a segno, mentre nelle altre gare il bottino è stato limitato a una sola marcatura. Questo dimostra che il lavoro offensivo va migliorato, specialmente in vista della sfida con il Mantova.

Brunori ritrova il gol, ma serve continuità

Il gol contro lo Spezia ha interrotto un digiuno di reti che durava da tempo per il capitano rosanero. L’obiettivo, adesso, è dare continuità alle sue prestazioni, cercando di esaltare al massimo l’intesa con Pohjanpalo. La strada per rendere più efficace l’attacco è ancora lunga, ma il Palermo ha tutte le potenzialità per ritrovare la via del gol con maggiore costanza.