Tuttosport: “Palermo: addio A diretta”

Il Palermo non va oltre il pari e rischia addirittura la beffa nel finale. Come racconta Sandro Mosca su Tuttosport, i rosanero si fanno raggiungere e devono accontentarsi del quarto posto, mentre la Reggiana, nonostante l’inferiorità numerica, resta viva nella corsa salvezza. Sandro Mosca di Tuttosport sottolinea come la squadra di Inzaghi abbia sprecato molto, arrivando persino a rischiare la sconfitta contro un avversario rimasto in dieci uomini.

Secondo Sandro Mosca di Tuttosport, la gara si accende già nel primo tempo: al 18’ Pohjanpalo colpisce il palo, ma pochi minuti dopo è la Reggiana a passare con Lambourde, autore di un sinistro imprendibile da dentro l’area. Il Palermo reagisce e trova il pareggio alla mezzora grazie a una prodezza di Palumbo, che calcia al volo su cross di Pierozzi battendo Micai.





La cronaca di Sandro Mosca su Tuttosport evidenzia come il Palermo abbia avuto altre occasioni, con Micai protagonista su Rui Modesto, ma senza riuscire a completare la rimonta. Nella ripresa cambia l’inerzia: la Reggiana resta in dieci uomini per il rosso a Papetti, espulso per un duro intervento su Johnsen, ma continua a spingere con grande determinazione.

Nel finale, come racconta ancora Sandro Mosca di Tuttosport, arriva il momento più caotico della gara. Rover segna su assist di Girma, dopo una giocata spettacolare di Portanova, ma il Var annulla tutto per fuorigioco. Poco dopo, al 100’, è lo stesso Girma a trovare la rete, ancora una volta cancellata per posizione irregolare.

Sandro Mosca di Tuttosport conclude sottolineando come il Palermo debba ora guardare ai play-off, mentre la Reggiana si giocherà la permanenza nelle ultime giornate e negli eventuali spareggi salvezza.