Tuttosport: “Reggiana-Palermo 1-1: le pagelle, Palumbo il migliore”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
palermo monza 0-3 (83) palumbo

Dopo il pari del Mapei, arrivano le valutazioni di Tuttosport firmate da Sandro Mosca. Le pagelle di Tuttosport mettono in evidenza una Reggiana combattiva e un Palermo capace di creare ma non di concretizzare fino in fondo. Sandro Mosca di Tuttosport premia Palumbo tra i rosanero, mentre per i granata spicca Lambourde. Ancora Tuttosport sottolinea l’equilibrio della sfida, con diverse insufficienze ma anche prestazioni solide nei reparti chiave.

Reggiana


Micai 6.5
Papetti 4
Vicari 6.5
Lusuardi 6
Bonetti 6
Reinhart 5.5 (1’ st Tripaldelli 6.5)
Belardinelli 6.5 (49’ st Charlys ng)
Bozhanaj 5 (1’ st Bertagnoli 6)
Lambourde 7 (43’ st Rover 6.5)
Portanova 6.5
Gondo 5 (29’ st Girma 5.5)

A disp.: Seculin, Cardinali, Fumagalli, Novakovich, Pinelli, Quaranta, Vallarelli
All.: Bisoli 6

Palermo

Joronen 6
Pierozzi 6
Peda 6
Ceccaroni 6 (39’ st Gyasi 6)
Rui Modesto 6.5 (30’ st Corona 5.5)
Segre 6 (21’ st Johnsen 6)
Ranocchia 6.5
Augello 6
Le Douaron 5.5 (29’ st Vasic 5.5)
Palumbo 7
Pohjanpalo 6

A disp.: Gomis, Di Bartolo, Bani, Bereszynski, Blin, Giovane, Magnani, Veroli
All.: Inzaghi 6

Arbitro: Feliciani di Teramo 6

Altre notizie

Screenshot 2026-04-26 100600

Il Resto del Carlino: “Che sofferenza: ma siamo ancora vivi. Pari dopo la battaglia col Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 095127

Tuttosport: “Palermo: addio A diretta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 092203

Gazzetta dello Sport: “Reggiana-Palermo 1-1: le pagelle, Lambourde decisivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 091440

Gazzetta dello Sport: “La Reggiana non si arrende. Palermo, niente A diretta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 090127

Gazzetta di Reggio: “Il Palermo non sfonda al Mapei, la Reggiana in dieci strappa il pari”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 084740

Giornale di Sicilia: “Pierozzi è assist-man, Le Douaron grigio, il clima da derby esalta Palumbo. Le pagelle di Reggiana-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 084108

Giornale di Sicilia: “Palermo, pari amaro a Reggio Emilia: Serie A rimandata ai play-off”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
673870419_18308342170278744_4505648062310573147_n

Repubblica: “Pohja imbrigliato, Johnsen dribblomane. Le pagelle di Reggiana-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
683161498_18308342209278744_1028946681523609940_n

Repubblica: “L’uomo in più non basta. Un pareggio amaro inchioda i rosa ai play-off”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
REGGIANA-Vs-PALERMO-foto-04-1536x1024

Corriere dello Sport: “Palermo, pari amaro a Reggio Emilia: le pagelle del match”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
0be61c0e69

Corriere dello Sport: “Regia viva. Il Palermo fuori gioco”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-25 224746

Palermo, notte di affetto al “Barbera”: tifosi accolgono la squadra dopo Reggio Emilia

Angelo Giambona Aprile 25, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-26 100600

Il Resto del Carlino: “Che sofferenza: ma siamo ancora vivi. Pari dopo la battaglia col Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
palermo monza 0-3 (83) palumbo

Tuttosport: “Reggiana-Palermo 1-1: le pagelle, Palumbo il migliore”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 095127

Tuttosport: “Palermo: addio A diretta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 093919

Gazzetta dello Sport: “Caso Rocchi, la Procura Figc riapre il fronte: Chinè chiede gli atti a Milano, possibile nuovo fascicolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 094353

Gazzetta dello Sport: “Rocchi indagato. Le accuse del Pm”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026