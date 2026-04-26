Tuttosport: “Reggiana-Palermo 1-1: le pagelle, Palumbo il migliore”
Dopo il pari del Mapei, arrivano le valutazioni di Tuttosport firmate da Sandro Mosca. Le pagelle di Tuttosport mettono in evidenza una Reggiana combattiva e un Palermo capace di creare ma non di concretizzare fino in fondo. Sandro Mosca di Tuttosport premia Palumbo tra i rosanero, mentre per i granata spicca Lambourde. Ancora Tuttosport sottolinea l’equilibrio della sfida, con diverse insufficienze ma anche prestazioni solide nei reparti chiave.
Reggiana
Micai 6.5
Papetti 4
Vicari 6.5
Lusuardi 6
Bonetti 6
Reinhart 5.5 (1’ st Tripaldelli 6.5)
Belardinelli 6.5 (49’ st Charlys ng)
Bozhanaj 5 (1’ st Bertagnoli 6)
Lambourde 7 (43’ st Rover 6.5)
Portanova 6.5
Gondo 5 (29’ st Girma 5.5)
A disp.: Seculin, Cardinali, Fumagalli, Novakovich, Pinelli, Quaranta, Vallarelli
All.: Bisoli 6
Palermo
Joronen 6
Pierozzi 6
Peda 6
Ceccaroni 6 (39’ st Gyasi 6)
Rui Modesto 6.5 (30’ st Corona 5.5)
Segre 6 (21’ st Johnsen 6)
Ranocchia 6.5
Augello 6
Le Douaron 5.5 (29’ st Vasic 5.5)
Palumbo 7
Pohjanpalo 6
A disp.: Gomis, Di Bartolo, Bani, Bereszynski, Blin, Giovane, Magnani, Veroli
All.: Inzaghi 6
Arbitro: Feliciani di Teramo 6