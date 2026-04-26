Il Resto del Carlino: “Che sofferenza: ma siamo ancora vivi. Pari dopo la battaglia col Palermo”

Una sfida lunga, intensa e ricca di colpi di scena. Come racconta Matteo Genovesi su Il Resto del Carlino, chi ha rinunciato al match del “Città del Tricolore” si è perso oltre cento minuti di calcio combattuto, tra emozioni e ribaltamenti continui. Matteo Genovesi de Il Resto del Carlino sottolinea come il pareggio certifichi due verità: la Reggiana è viva e lotta per la salvezza, mentre il Palermo dice addio alla promozione diretta.

Secondo Matteo Genovesi de Il Resto del Carlino, la gara si apre con un Palermo subito aggressivo: Micai salva su Peda, Vicari respinge sulla linea un tentativo di Palumbo. La Reggiana però non resta a guardare e riparte, con Gondo che spreca una grande occasione davanti a Joronen. Dopo il palo di Pohjanpalo, arriva il vantaggio granata: azione sviluppata da Portanova e finalizzata da Lambourde, al quarto gol stagionale.





La reazione rosanero è immediata. Come evidenzia Matteo Genovesi su Il Resto del Carlino, nove minuti dopo Palumbo pareggia con una conclusione efficace, salvo poi finire nel mirino del pubblico per l’esultanza sotto la curva. Un episodio che contribuisce ad accendere ulteriormente la gara.

Nel secondo tempo la tensione cresce. Matteo Genovesi de Il Resto del Carlino racconta un finale al cardiopalma: la Reggiana, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Papetti, trova il gol del vantaggio al 90’ con Rover su assist di Girma. L’esultanza granata viene però gelata dall’intervento del Var, che annulla tutto per fuorigioco.

Ancora Matteo Genovesi su Il Resto del Carlino evidenzia come la partita resti apertissima fino agli ultimi secondi, tra ribaltamenti di fronte e tensione altissima. Il pareggio finale lascia sentimenti opposti: da una parte la Reggiana, che dimostra di essere ancora in piena corsa per la salvezza; dall’altra il Palermo, costretto a rimandare ogni ambizione diretta ai play-off.