Repubblica: “Pohja imbrigliato, Johnsen dribblomane. Le pagelle di Reggiana-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
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Dopo l’1-1 contro la Reggiana, arrivano le valutazioni dei protagonisti secondo Repubblica Palermo. Le pagelle firmate da Valerio Tripi su Repubblica Palermo raccontano una prestazione generosa ma poco concreta dei rosanero. Valerio Tripi di Repubblica Palermo evidenzia come il Palermo abbia prodotto tanto senza riuscire a finalizzare a dovere. Ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo sottolinea le prove individuali tra luci e ombre in una gara che lascia rimpianti.

Palermo


Joronen 6
Torna titolare dopo l’infortunio e non sembra avere troppa polvere addosso. Incolpevole sul gol della Reggiana. Per il resto ordinaria amministrazione.

Pierozzi 6
Suo l’assist per il gol di Palumbo che rimette in corsa il Palermo. Con Rui Modesto non legge bene la giocata sulla fascia che porta al vantaggio la Reggiana.

Peda 7
In avvio perde il duello fisico con Gondo che poi spreca tutto e grazia il Palermo. Prende le misure e gioca bene d’anticipo. Sua la prima occasione da gol per il rosanero con un colpo di testa. Sue complessivamente le occasioni più pericolose per il Palermo, con Micai che ogni volta gli nega la gioia del gol.

Ceccaroni 6
Respinge il pallone messo in mezzo da Portanova in occasione del vantaggio della Reggiana. Si fa vedere in appoggio agli attaccanti. Inzaghi lo sostituisce per avere maggiore spinta offensiva. Dal 39’ st Gyasi sv.

Rui Modesto 6
In continua crescita. Salta l’uomo con facilità, ci prova in un paio di occasioni, in una delle quali Micai respinge di piede il tiro arrivato al termine di una bella combinazione con Pohjanpalo. Peccato per l’unica sbavatura in occasione del gol della Reggiana.
Dal 29’ st Vasic 5: Non riesce a incidere, ci prova ma senza convinzione.

Segre 7
Il solito giocatore sempre presente a tutto campo. Un paio di inserimenti e controlli in area sono da grandissimo giocatore, le conclusioni un po’ meno. Fa sempre il suo e anche di più.
Dal 21’ st Johnsen 6: A volte si intestardisce nel dribbling, ma resta la sua arma migliore. Mette dentro un paio di palloni interessanti.

Ranocchia 5,5
Si abbassa in cerca di palla e si alterna con Palumbo in cabina di regia, permettendo al Palermo di non dare punti di riferimento. Rispetto al solito però si vede meno. Ci prova allo scadere, ma il tiro è debole.

Augello 6,5
Motorino instancabile, difficilmente contenibile sulla fascia.

Le Douaron 6
Tanta generosità: prende calci, guadagna punizioni e lavora per la squadra, ma non riesce mai a concludere in porta.
Dal 29’ st Corona 5: Non si vede.

Palumbo 6
Bersagliato dal pubblico per i trascorsi con il Modena, si prende la rivincita con il gol del pari con un bel tiro al volo. Costretto al fallo da ammonizione in avvio per fermare un contropiede. Va spesso a sbattere contro la difesa emiliana.

Pohjanpalo 5
Colpisce l’ennesimo palo stagionale e non trova la porta di testa su cross di Augello. Ben contenuto, non riesce mai a liberarsi.

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