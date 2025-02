Palermo, Brunori e il girone di ritorno: il numero 9 si scatena sempre nella seconda parte di stagione

Il copione è simile a quello della stagione 2021/22, anche se il contesto e le prospettive di squadra sono diverse. Come evidenziato da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, Brunori nel 2025 è tornato a segnare con continuità dopo un avvio di campionato sottotono. Fino a poche settimane fa, il suo unico gol nel girone d’andata era arrivato contro la Juve Stabia, mentre adesso il numero 9 ha già timbrato il cartellino due volte.

Un trend che si ripete

In Serie B, pochi attaccanti hanno fatto meglio di lui nell’ultimo periodo, ma tra questi c’è anche l’ex rosanero Mancuso, che domenica tornerà al Barbera con il Mantova. Per il Palermo, fresco delle reti subite contro lo Spezia da Masciangelo e Aurelio, sarà fondamentale limitare l’ex attaccante dell’Empoli.

Dal canto suo, Brunori spera di ripetere un trend che lo accompagna dal suo arrivo in maglia rosanero: un’esplosione realizzativa nella seconda parte della stagione. Come riportato da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, nel 2021/22 Brunori segnò 18 gol nel girone di ritorno, conquistando la classifica cannonieri della Serie C e trascinando il Palermo in Serie B. L’anno successivo, nel 2022/23, mantenne un perfetto equilibrio tra le due fasi del campionato con 9 reti all’andata e altrettante al ritorno, chiudendo terzo nella classifica marcatori della cadetteria.

Nel 2023/24 il suo rendimento fu simile: 7 gol all’andata e 10 al ritorno, ancora una volta tra i migliori realizzatori del torneo. Quest’anno, però, il Palermo si trova in una situazione più complicata e la squadra dovrà aumentare il numero di occasioni da gol create.

Corsa alla classifica marcatori

Brunori ha iniziato a recuperare il terreno perso nei primi mesi della stagione, ma i rivali per la classifica cannonieri non hanno rallentato. Il terzetto di testa, guidato da Laurienté, ha già accumulato un margine significativo, con il capolista che ha segnato 8 reti in più rispetto al capitano rosanero. Per Brunori, quindi, sarà necessario mantenere un ritmo elevato per avere la possibilità di scalare posizioni.

Riuscirà il numero 9 a replicare i suoi exploit nel girone di ritorno e a trascinare il Palermo nella corsa ai playoff?