Corriere dello Sport: “Palermo, pari amaro a Reggio Emilia: le pagelle del match”

Dopo l’1-1 maturato tra Reggiana e Palermo, arrivano le valutazioni dei protagonisti secondo il Corriere dello Sport. Le pagelle pubblicate dal Corriere dello Sport fotografano una gara intensa, segnata da equilibrio e da episodi decisivi nel finale. Il Corriere dello Sport evidenzia prestazioni solide tra i padroni di casa e qualche occasione mancata di troppo per i rosanero. Ancora il Corriere dello Sport sottolinea come il pareggio lasci più rimpianti al Palermo che alla Reggiana.

Reggiana





Micai 7

Papetti 5

Vicari 6,5

Lusuardi 6

Bonetti 6

Reinhart 5,5 (1’ st Bertagnoli 6)

Belardinelli 6 (49’ st Charlys sv)

Portanova 6,5

Lambourde 7 (43’ st Rover 6)

Gondo 5,5 (30’ st Girma 6,5)

Bozhanaj 5,5 (1’ st Tripaldelli 6)

A disp.: Seculin, Cardinali, Quaranta, Vallarelli, Pinelli, Fumagalli, Novakovich

All.: Bisoli (squal., in panchina il vice Angelini) 6

Palermo

Joronen 6

Pierozzi 6

Peda 6,5

Ceccaroni 6 (39’ st Gyasi sv)

Rui Modesto 6,5 (30’ st Vasic 6)

Segre 6 (22’ st Johnsen 5)

Ranocchia 6

Augello 6

Le Douaron 5 (30’ st Corona 5,5)

Palumbo 7

Pohjanpalo 5,5

A disp.: Gomis, Di Bartolo, Bani, Giovane, Bereszynski, Blin, Veroli, Magnani

All.: F. Inzaghi 5,5

Arbitro: Feliciani di Teramo 6