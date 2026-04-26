Corriere dello Sport: “Palermo, pari amaro a Reggio Emilia: le pagelle del match”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
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Dopo l’1-1 maturato tra Reggiana e Palermo, arrivano le valutazioni dei protagonisti secondo il Corriere dello Sport. Le pagelle pubblicate dal Corriere dello Sport fotografano una gara intensa, segnata da equilibrio e da episodi decisivi nel finale. Il Corriere dello Sport evidenzia prestazioni solide tra i padroni di casa e qualche occasione mancata di troppo per i rosanero. Ancora il Corriere dello Sport sottolinea come il pareggio lasci più rimpianti al Palermo che alla Reggiana.

Reggiana


Micai 7
Papetti 5
Vicari 6,5
Lusuardi 6
Bonetti 6
Reinhart 5,5 (1’ st Bertagnoli 6)
Belardinelli 6 (49’ st Charlys sv)
Portanova 6,5
Lambourde 7 (43’ st Rover 6)
Gondo 5,5 (30’ st Girma 6,5)
Bozhanaj 5,5 (1’ st Tripaldelli 6)

A disp.: Seculin, Cardinali, Quaranta, Vallarelli, Pinelli, Fumagalli, Novakovich
All.: Bisoli (squal., in panchina il vice Angelini) 6

Palermo

Joronen 6
Pierozzi 6
Peda 6,5
Ceccaroni 6 (39’ st Gyasi sv)
Rui Modesto 6,5 (30’ st Vasic 6)
Segre 6 (22’ st Johnsen 5)
Ranocchia 6
Augello 6
Le Douaron 5 (30’ st Corona 5,5)
Palumbo 7
Pohjanpalo 5,5

A disp.: Gomis, Di Bartolo, Bani, Giovane, Bereszynski, Blin, Veroli, Magnani
All.: F. Inzaghi 5,5

Arbitro: Feliciani di Teramo 6

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