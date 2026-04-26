Corriere dello Sport: “Caos promozione, il Venezia allunga, il Palermo abdica e si aggrappa ai playoff”

Abdica il Palermo: la corsa alla A diretta non è più possibile. L’obiettivo, però, resta perseguibile attraverso i playoff, da tempo nella testa di Inzaghi. In altre stagioni uno score come quello dei rosanero avrebbe garantito subito la A. Stavolta no.

Serve aggiornare classifiche avulse e preparare calcoli sempre più complessi: il finale di stagione si trasforma in un autentico rompicapo. Come sottolinea il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Tullio Calzone, ogni scenario resta aperto e potrebbe richiedere ben più dei canonici 180 minuti per essere definito. Lo stesso Tullio Calzone, sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenzia come incroci e scontri diretti possano risultare decisivi in un quadro sempre più intricato.

In vetta, però, una certezza c’è: il Venezia non si ferma. La squadra di Bianco, come racconta ancora Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, supera anche l’Empoli e torna ad isolarsi al comando, respingendo gli assalti di Monza e Frosinone. Non arretra di un passo nemmeno la concorrenza, con Stroppa pronto a rispondere colpo su colpo e distante appena tre punti da quello che sarebbe il quarto successo personale, dopo i trionfi con Monza, Crotone e Cremonese.





Diverso il discorso per il Palermo. Come rimarca Tullio Calzone nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, i rosanero devono dire addio alla promozione diretta: “Abdica il Palermo”, un verdetto ormai inevitabile. La squadra di Inzaghi dovrà passare dai playoff, un obiettivo già messo nel mirino da tempo. Decisivo, in negativo, lo scontro sul campo della Reggiana, una gara che lascia rimpianti anche per un rigore netto non concesso. Pohjanpalo e compagni, dunque, ripartiranno dal quarto posto, senza alternative.

Situazione definita anche per il Catanzaro, saldo al quinto posto: non può essere raggiunto ma nemmeno migliorare la propria posizione. Nel frattempo, la goleada inflitta allo Spezia complica ulteriormente il cammino della squadra di D’Angelo, attesa da un finale durissimo contro Venezia e Pescara. La lotta salvezza si fa sempre più serrata, con margini ridottissimi e un equilibrio che coinvolge numerose squadre.

Come evidenzia ancora Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il perimetro promozione si amplia fino a comprendere realtà come Carrarese e Mantova, mentre in coda la situazione è congestionata. Tra le ultime otto, infatti, solo l’Entella trova la vittoria grazie a una prodezza di Cuppone, trascinando verso il basso il Padova.

Pari amaro invece per il Pescara, brillante nella prima frazione ma impreciso sotto porta e fragile dietro. La Juve Stabia, guidata da Abate, continua invece a sorprendere: una delle squadre più giovani del torneo, capace di ottenere risultati importanti nonostante una stagione segnata da una proprietà inconsistenti e promesse mai concretizzate. Un contesto complicato che rende ancora più significativo il percorso costruito sul campo.