Entella, colpo salvezza: Cuppone piega il Padova. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
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Decide una rete di Cuppone il delicatissimo scontro salvezza tra Virtus Entella e Padova, un successo che pesa enormemente sull’economia di una classifica ancora tutta da scrivere. Come racconta Marco Materassi dal “Corriere dello Sport” nell’edizione di Chiavari, la formazione ligure conquista tre punti fondamentali grazie a una prova attenta e concreta. Lo stesso Marco Materassi, sulle pagine del “Corriere dello Sport”, sottolinea come la squadra di Chiappella abbia saputo gestire con ordine la fase difensiva, colpendo nel momento decisivo.

Un successo di misura, ma di valore enorme. Secondo quanto evidenziato ancora da Marco Materassi sul “Corriere dello Sport”, l’Entella potrà ora affrontare gli ultimi 180 minuti con maggiore fiducia e una rinnovata dose di ottimismo. Discorso opposto per il Padova, a cui è mancato soprattutto il coraggio nella prima frazione di gioco, un aspetto evidenziato chiaramente anche nell’analisi di Marco Materassi del “Corriere dello Sport”.


La gara, infatti, si apre con grande equilibrio e poche occasioni, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi. Nella ripresa, però, cambia l’inerzia del match: cresce la pressione dei padroni di casa e al 31’ arriva il gol decisivo. Cuppone svetta di testa su un preciso cross di Bariti e firma la rete che vale tre punti pesantissimi. Il Padova prova a reagire, ma è ancora l’Entella ad andare vicino al raddoppio, legittimando una vittoria meritata.

Nel post partita, come riportato da Marco Materassi sul “Corriere dello Sport”, grande soddisfazione nello spogliatoio ligure, mentre in casa Padova prevale l’amarezza, ma senza eccessivi drammi. A confermarlo è lo stesso Breda, che analizza con lucidità la sfida: “Il primo tempo lo abbiamo giocato alla pari, l’Entella ha meritato la vittoria nella ripresa. Ma il destino resta nelle nostre mani”.

 

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