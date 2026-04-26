Mantova dominante, salvezza a un passo: crolla il Südtirol. Gli Highlights

Il Mantova vede la salvezza e la tocca con mano. Il successo conquistato a Bolzano rappresenta un passo decisivo verso la permanenza in categoria, ormai solo da certificare aritmeticamente. Come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, la formazione lombarda si impone con autorità, mentre per il Südtirol arriva una sconfitta pesantissima, inserita in un momento estremamente negativo. Lo stesso Gabriele Gilli, nell’analisi proposta dal Corriere dello Sport, evidenzia come la squadra di Castori abbia raccolto appena tre punti nelle ultime otto gare, trovandosi ora a giocarsi tutto negli ultimi 180 minuti.

Una partita senza storia, soprattutto nella prima frazione. Secondo quanto riportato da Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, il Mantova ha dominato il gioco grazie alla superiorità a centrocampo, dove Kouda e Trimboli hanno dettato i tempi mettendo in difficoltà il Südtirol. Proprio Trimboli ha sbloccato il risultato con una conclusione dalla distanza di grande qualità, impreziosita da una coordinazione perfetta.





Il raddoppio arriva appena sei minuti dopo, con Marras che trova ancora la via del gol con un tiro dal limite, indirizzando definitivamente la gara. Come sottolinea ancora Gabriele Gilli nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, il Südtirol non riesce a reagire, mostrando tutte le difficoltà di una squadra in evidente crisi. Nel finale, Wieser chiude i conti approfittando di un grave errore in impostazione di Adamonis, fissando il risultato.

Per il Südtirol è una disfatta pesante, che fotografa un momento complicatissimo. La sfortuna, inoltre, non dà segnali di inversione: nella ripresa Tait e Casiraghi colpiscono due pali che avrebbero potuto riaprire la gara. Tuttavia, come rimarca Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, gli episodi non bastano a nascondere una crisi profonda, che costringe Castori a giocarsi tutto nelle ultime due giornate.