Gds: “Palermo, cinque risultati utili di fila. Ora va sfatato il tabù «sestina»”

La mancata vittoria al Ferraris lascia un po’ di amaro in bocca al Palermo, ma c’è comunque un dato positivo: la squadra di Dionisi è alla quinta partita consecutiva senza sconfitte, un’ottima boccata d’ossigeno dopo i due duri colpi subiti contro Reggiana e Pisa. Tuttavia, come evidenziato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il rimpianto resta, perché i pareggi contro Spezia, Mantova e Sampdoria avrebbero potuto tranquillamente trasformarsi in vittorie con un po’ più di cinismo e lucidità sotto porta.

Nonostante ciò, i successi contro Cosenza e Brescia hanno riportato il Palermo pienamente in corsa per i playoff. Il bilancio delle ultime cinque giornate è tra i migliori dell’intera Serie B, con solo Sassuolo, Cesena e Frosinone capaci di mantenere la stessa imbattibilità. Come riportato nel Giornale di Sicilia, 11 punti per Grosso e Mignani, 9 per Bianco e Dionisi sono il bottino delle squadre più in forma in questo periodo.

STRISCIA POSITIVA DA ALLUNGARE CONTRO LA CREMONESE

Non è la prima volta in stagione che il Palermo riesce a evitare sconfitte per cinque gare di fila: era già accaduto tra la 3ª e la 7ª giornata, quando i rosanero avevano conquistato tre vittorie esterne (0-1 con la Cremonese, 1-3 con la Juve Stabia, 1-3 con il Südtirol) e due pareggi al Barbera (1-1 contro il Cosenza e 0-0 con il Cesena), prima di cadere in casa contro la Salernitana. Ora, sulla strada della squadra di Dionisi, c’è una Cremonese determinata a blindare il proprio piazzamento playoff e a vendicare la sconfitta dell’andata.

Come sottolinea Arena, Brunori e compagni proveranno a fare uno scherzetto ai grigiorossi, sia per ridurre il divario in classifica, sia per allungare ulteriormente la striscia positiva. L’ultima volta che il Palermo aveva raggiunto sei risultati utili consecutivi risale a gennaio-febbraio 2024, quando rimase imbattuto tra la 21ª e la 26ª giornata (chiudendo proprio con un pari contro la Cremonese allo Zini), prima di cadere al Renzo Barbera contro la Ternana.

L’obiettivo è chiaro: continuare la risalita, puntando su solidità e determinazione, per affrontare la fase finale del campionato nella migliore posizione possibile.