Gds:”Palermo, il ribaltone non c’è mai”

Dopo 29 giornate, quello del Palermo non è più un caso, ma un vero e proprio problema mai risolto: i rosanero non riescono mai a ribaltare una partita, e questo sta impedendo loro di fare il salto di qualità in zona playoff. Come evidenziato da Salvatore Orifici sulle pagine del Giornale di Sicilia, il pari a Marassi, unito all’1-1 del Bari a Sassuolo, mantiene la squadra di Dionisi all’ottavo posto, ma il trend negativo quando si tratta di rimontare continua a pesare come un macigno.

I motivi possono essere tanti – sfortuna, nervosismo, bravura degli avversari o difficoltà nel trovare la giocata giusta – ma, di fatto, nessuno di questi ha portato finora a una soluzione. La sfida contro la Sampdoria, ad esempio, aveva offerto al Palermo una grande occasione: dopo lo svantaggio immediato, Pohjanpalo aveva rimesso in equilibrio il match, e nella mezz’ora finale i rosanero hanno anche potuto giocare in superiorità numerica. Tuttavia, il muro doriano si è rivelato insuperabile e i tre punti sono sfumati ancora una volta.

UN DATO PREOCCUPANTE: 14 VOLTE SOTTO, MAI UNA VITTORIA

Come sottolineato da Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo è l’unica tra le big di Serie B a non aver mai vinto una partita dopo essere andata in svantaggio. Un dato allarmante, considerando che la squadra di Dionisi è finita sotto nel punteggio ben 14 volte in stagione. Il bilancio? 10 sconfitte e solo 4 pareggi, con appena 4 punti raccolti in queste situazioni.

Le uniche occasioni in cui il Palermo è riuscito almeno a evitare la sconfitta sono:

Contro la Sampdoria (domenica scorsa), con il pareggio firmato Pohjanpalo

Contro il Cosenza all’andata, con Di Mariano che rispose alla rete di Fumagalli

Contro la Samp all’andata, quando Di Francesco firmò l’1-1 dopo un errore di Nikolaou

Contro il Mantova, quando il rigore di Pohjanpalo siglò il 2-2 finale

Numeri che posizionano il Palermo tra le peggiori squadre della Serie B per punti recuperati da situazione di svantaggio. Peggio hanno fatto solo Carrarese, Reggiana e Südtirol (appena 2 punti a testa). Sul lato opposto della classifica, a dominare c’è lo Spezia, capace di rimontare e raccogliere 16 punti in partite iniziate male.

SERVE UN CAMBIO DI MENTALITÀ PER IL FINALE DI STAGIONE

Lo stesso Palermo, ricorda Orifici, ha già subito la rimonta dello Spezia, a dimostrazione di come altre squadre abbiano trovato il modo di reagire alle difficoltà. Ora, però, serve un cambio di passo: per affrontare nel modo giusto il finale di stagione e gli eventuali playoff, la squadra di Dionisi deve imparare a rispondere ai momenti difficili. Senza la capacità di reagire a 360 gradi, la strada potrebbe farsi davvero complicata.